Feria del vino, conciertos, comida típica y deportes autóctonos: guía para no perderte el Día de Canarias en La Laguna y Santa Cruz

Las dos principales corporaciones locales del área metropolitana de Tenerife han presentado de forma oficial sus respectivas programaciones con motivo del Día de Canarias. Tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como el de San Cristóbal de La Laguna han coordinado agendas institucionales que contemplan actividades culturales, gastronómicas, folclóricas y deportivas dirigidas a la ciudadanía local y visitante durante las jornadas del viernes 29 y el sábado 30 de mayo.
11 localizaciones para el Día de Canarias en La Laguna
El municipio de La Laguna ha diseñado una estrategia festiva que se distribuirá de forma simultánea a través de 11 localizaciones distintas. El edil de Fiestas de la corporación lagunera, Dailos González, expuso que la intención del consistorio es acercar las manifestaciones de la cultura popular, la artesanía, la gastronomía y las vestimentas tradicionales tanto al centro de la ciudad como a los barrios y pueblos del entorno.
Las ubicaciones seleccionadas para albergar las diferentes iniciativas culturales y de dinamización social engloban al casco histórico, Pueblo Hinojosa, San Roque, San Miguel de Chimisay, Los Baldíos, Barrio Nuevo, La Verdellada, Garimba (Guamasa), Bajamar, Tejina y el barrio de La Candelaria.
El núcleo principal de la programación se concentrará en la plaza del Adelantado desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. Este espacio acogerá exhibiciones de juegos tradicionales de la tierra como el juego del palo y la lucha canaria, además de talleres de tambores, actividades infantiles y degustaciones de productos locales.
En el plano musical, se han confirmado las actuaciones de la Agrupación Unión y Amistad, San Borondón y el grupo Mestisay, cuya presencia cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias.
Las redes sociales del Área de Fiestas precisarán el resto de los horarios previstos para la tarde y la noche.
Más de 30 actividades en 12 horas en Santa Cruz
Por su parte, Santa Cruz de Tenerife asume la festividad tras registrar cifras de afluencia destacadas en los eventos previos de las Fiestas de Mayo, como las 100.000 personas contabilizadas en la Feria del García Sanabria.
El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, junto al concejal de Fiestas, Javier Caraballero, detallaron que la ciudad ofrecerá más de 30 actividades concentradas en una intensa jornada de 12 horas el sábado 30 de mayo.
El calendario de actos en la capital tinerfeña arrancará de manera anticipada el viernes 29 de mayo con la apertura de la Feria del Vino “A Modo Canario” en la calle La Noria, de 18:00 a 23:00 horas, y la muestra de gastronomía y artesanía en la plaza de España desde el mediodía. La jornada concluirá el viernes con el concierto de Los Cantadores en la plaza de La Candelaria a las 21:00 horas.
El sábado 30 de mayo, la actividad se ramificará por múltiples espacios del centro histórico:
- Plaza de La Candelaria: Centralizará los grandes directos musicales a partir de las 17:00 horas con el grupo Achamán, seguido por el humor de El Cristito y Yanely Hernández. Tras la entrega de los “Premios Santa Cruz-Día de Canarias” a colectivos como Tajaraste o Soul Sanet, se celebrarán las actuaciones de este último grupo y el cierre de José Vélez, previo a una exhibición pirotécnica de bajo impacto sonoro.
- Plaza de España: Se transformará en el epicentro de los deportes vernáculos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, confirmó la instalación de un terrero de lucha en la propia plaza para albergar la luchada institucional a las 12:00 horas, además de muestras de salto del pastor, bola canaria y garrote. También acogerá la Feria de Artesanía ARTEFE.
- Alameda del Duque de Santa Elena: Será la sede del histórico Concurso de Comidas Típicas a partir de las 12:00 horas, cuya entrega de premios se fija a las 15:00 horas.
- Calle La Noria y Plaza de la Concepción: Continuarán con la Feria del Vino de 12:00 a 00:00 horas, complementada con actuaciones de agrupaciones folclóricas como Bienmesabe e Itamar, y el Torneo de Dominó.
- Plaza de Correos: Albergará una zona infantil específica con cinco horas de actividades y atracciones destinadas al público familiar entre las 12:00 y las 17:00 horas.