La Laguna da el primer paso para su Zona de Bajas Emisiones: ¿cómo afectarán las restricciones y el nuevo sistema de aparcamiento?

El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado el encargo a la empresa pública SAGULPA para ejecutar el desarrollo técnico de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio. Esta iniciativa institucional tiene como finalidad avanzar en la planificación de medidas vinculadas a la movilidad sostenible, la calidad ambiental y la reorganización del espacio urbano lagunero.
El concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, explicó que este acuerdo dota a la administración local de una planificación técnica completa. El objetivo del documento es definir las próximas actuaciones a partir de criterios objetivos, analizando de forma directa factores como el tráfico viario, la calidad del aire, el ruido ambiental y la movilidad general.
Fases del proyecto y control de la contaminación
El encargo técnico adjudicado contempla diferentes fases de trabajo estructuradas de forma progresiva.
En las primeras etapas, las labores se orientarán a localizar las áreas prioritarias de mejora en la calidad del aire y a analizar detalladamente el origen y el comportamiento de la contaminación. Con estos datos, se establecerán las medidas concretas que darán forma al proyecto definitivo de la Zona de Bajas Emisiones.
Asimismo, el diseño técnico definirá una serie de indicadores específicos sobre cambio climático, ruido y movilidad sostenible. El proyecto de SAGULPA incorporará obligatoriamente sistemas de seguimiento continuo y plataformas de acceso a la información para la ciudadanía.
Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, señaló que la implantación de la ZBE se integra dentro de una estrategia transversal de sostenibilidad urbana. Hernández detalló que la optimización ambiental de la ciudad no se limita a la gestión de los vehículos, sino que está vinculada a los servicios de limpieza, la gestión de residuos, el mantenimiento de las zonas verdes y el cuidado del espacio público.
Integración de estudios previos y ordenanza fiscal
La planificación técnica unificará diferentes diagnósticos ambientales realizados por el Consistorio. Entre ellos destaca la actualización del Mapa Estratégico de Ruido, un documento que constató una mejora de los niveles de contaminación acústica respecto a mediciones anteriores, situando al tráfico viario como la principal fuente de afección sonora en el municipio. Los técnicos utilizarán estos datos previos para fijar las prioridades de actuación globales.
El plan aprobado por el Ayuntamiento de La Laguna incluye además las siguientes fases reguladoras:
- Plan de participación: Un programa de sensibilización, comunicación y participación ciudadana diseñado para recoger las aportaciones de los vecinos y de los agentes económicos del municipio.
- Redacción jurídica: La elaboración de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, herramienta legal necesaria para garantizar el cumplimiento de las restricciones que se definan.
- Regulación del aparcamiento: Un estudio técnico y económico sobre la viabilidad de implantar un Sistema de Estacionamiento Regulado (SER).
- Normativa impositiva: La redacción de la correspondiente ordenanza fiscal asociada al funcionamiento de los nuevos servicios de movilidad.
La administración local busca con este procedimiento técnico adaptar el modelo urbano de La Laguna a los requerimientos de sostenibilidad y movilidad de los próximos años, sustentando las futuras restricciones de circulación en informes técnicos y procesos de diálogo con los sectores afectados.