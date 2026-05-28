Tenerife se viste de tradición: guía de todos los bailes de magos, cenas y romerías para el fin de semana del Día de Canarias

La isla de Tenerife se prepara para vivir uno de sus fines de semana más intensos del año. Coincidiendo con la celebración del Día de Canarias, miles de tinerfeños y visitantes saldrán a las calles ataviados con la indumentaria tradicional para participar en un aluvión de actos populares. Desde el norte hasta el sur, los bailes de magos, las cenas canarias y las grandes romerías tradicionales serán los grandes protagonistas.
A continuación, detallamos la guía completa con horarios, ubicaciones y los requisitos obligatorios para poder acceder a los principales eventos del fin de semana.
Viernes de tradiciones: arrancan los bailes de magos
El arranque de las celebraciones patronales y regionales tendrá lugar el viernes con citas en varios puntos de la geografía insular. En Punta del Hidalgo (La Laguna), la plaza de la Iglesia albergará su III Baile de Magos a partir de las 21:00 horas, enmarcado en las fiestas de Nuestra Señora de la Consolación. Los asistentes deberán vestir obligatoriamente traje tradicional y traer su propia comida, previo pago de la reserva de mesas en la parroquia de San Mateo.
Por su parte, el sur de la Isla vivirá dos de sus grandes citas. Adeje celebrará su tradicional baile en la Plaza de España desde las 20:30 horas, un evento coorganizado por el Ayuntamiento y la Escuela Municipal de Folclore.
El encuentro contará con la intervención de las agrupaciones Rondalla Santa Ana, Piedra Redonda, Boleros de Armeñime, Asociación Cultural Imoque, La Diata, el Grupo de la Escuela Municipal de Folclore de Adeje, Proyecto Formativo Escuela de Etnografía y Folclore de Adeje, y Quimbao La Nuit, además de la emisión especial de Radio Sur Adeje.
Asimismo, Candelaria desplegará su 12° Baile de Magos del Día de Canarias a partir de las 21:30 horas en el parking del Ayuntamiento y la Plaza de los Pescadores. Las entradas se venden exclusivamente de forma online a través de Tickety.es y contará con las actuaciones de las orquestas Armonía Show, Sabrosa, Grupo Atenia y Pepe Benavente. Se recuerda la prohibición de acceder sin vestimenta típica y el estricto control para menores de 16 años.
Para cerrar la jornada del viernes, Los Cristianos (Arona) celebrará su baile a las 20:30 horas en la Plaza del Pescador como acto central de sus Jornadas de Etnografía, mientras que Arafo acogerá la tercera edición de su Noche Canaria en la Plaza San Juan Degollado a las 21:00 horas con las parrandas “El Chazo” y Marco “El Pachanga”.
Sábado de gastronomía y verbenas populares
El sábado la actividad no da tregua. El municipio de La Laguna contará con doble oferta. En Barrio Nuevo, la fiesta arranca a las 13:30 horas con papas con costillas, parrandas y una verbena nocturna a cargo del Grupo La Calle y la Orquesta Acapulco. Por la noche, a las 21:00 horas, Tejina celebrará su IV Baile de Taifa «El Patio» en la Plaza de la Iglesia, con la participación de G.F. Hermanos Rodríguez de Milán, A.C. Parranda El Abuelo, A.C. Las Hiedras, A.F. Guantejina y A.F. Chisaje.
En el norte, El Sauzal organiza su II Cena Canaria en la Plaza El Calvario a las 20:30 horas con la música de Primera Marcha y el Dúo La Klave. Paralelamente, el Gran Baile de Magos de Los Silos arrancará a las 21:00 horas en la trasera del Antiguo Convento de San Sebastián con el ritmo de las orquestas Guaracha y Sabrosa, habilitando además una nueva zona de parrandas en la Plaza de la Iglesia. Granadilla de Abona también se sumará a los festejos con su propio Baile de Taifa durante la jornada.
Domingo de romerías: Los Realejos y Las Mercedes
El broche de oro del fin de semana llegará el domingo con las grandes manifestaciones romeras de la Isla. Los Realejos celebrará su emblemática Romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. La jornada comenzará a las 12:00 horas con la Eucaristía en la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago, seguida del recorrido romero tradicional junto a la formación musical Tigaray. Al finalizar, la Plaza Viera y Clavijo y la calle Dr. González acogerán una gran verbena popular con las orquestas Sabrosa, Tropin y Grupo LD.
Finalmente, el denso monte de Las Mercedes (La Laguna) vivirá su tradicional romería. Los actos comenzarán a las 11:00 horas con la misa en el colegio comarcal, dando paso a las 12:00 horas al inicio del recorrido hacia la plaza del núcleo urbano, donde las orquestas Malibú Band y Maquinaria Band pondrán el cierre musical a un fin de semana histórico para las tradiciones de Tenerife.