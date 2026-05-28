Así amanece Playa Chica, en El Médano: “El manto de algas no deja hueco ni para poner la toalla”

Playa Chica, en El Médano, ha amanecido este jueves cubierta por un extenso manto de algas que ocupa buena parte de la orilla y apenas deja espacio libre sobre la arena.
La imagen, captada a primera hora de la mañana, muestra cómo la acumulación se extiende sobre la arena ocupando la zona de baño, en una estampa que ha sorprendido a algunos vecinos y usuarios habituales de este enclave costero de Granadilla de Abona.
Una lectora de DIARIO DE AVISOS ha confesado que “el manto de algas no deja hueco ni para poner la toalla”.
Cabe recordar que el Médano es una zona expuesta a fuertes vientos (los alisios) y a dinámicas de corrientes intensas.
Cuando hay temporales, mar de fondo o mareas vivas, el fuerte oleaje arranca las algas que crecen en los fondos rocosos cercanos, y las corrientes y el viento las empujan hacia la orilla en forma de “arribazón”.