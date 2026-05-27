Adiós a los gastos de infantil en Tenerife: cómo pedir el ‘cheque guardería’ de hasta 800 euros por hijo

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado de forma oficial las bases y la convocatoria de la cuarta edición del ‘cheque guardería’ para el curso escolar, una iniciativa clave diseñada para aliviar la carga económica de los hogares y favorecer la conciliación laboral y familiar en la Isla.
La medida arranca con una inversión inicial de 1.300.000 euros, un presupuesto que la corporación insular prevé incrementar hasta los 2 millones de euros en función de la demanda real.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo prioritario del ‘cheque guardería’ es “aliviar la carga económica de los hogares, permitiendo que los padres puedan continuar con sus carreras profesionales mientras sus hijos reciben los cuidados necesarios en centros infantiles”.
Dávila ha puesto el foco en el impacto social de la medida: “Esta ayuda no solo alivia el bolsillo. También permite que muchas madres —y lo digo así porque el 80% de las excedencias por cuidado las siguen pidiendo ellas— no tengan que renunciar a su empleo por no tener con quién dejar a sus hijos”.
Incremento en las solicitudes
La presidenta de la corporación insular ha destacado la excelente acogida de esta ayuda económica entre la ciudadanía de Tenerife, aportando datos de crecimiento. “En la última convocatoria recibimos un 36% más solicitudes que el año anterior. Esa cifra nos confirma que esta medida funciona, que es útil y que hay que seguir reforzándola”, ha afirmado Rosa Dávila.
El propósito fijado por el Cabildo de Tenerife para el presente mandato es alcanzar las 6.000 familias beneficiarias. Tras las tres primeras convocatorias celebradas, la administración ya ha superado el ecuador de ese objetivo, sumando más de 3.000 hogares beneficiados. En total, la corporación ha destinado un montante global acumulado de 5.800.000 euros para financiar el ‘cheque guardería’, incluyendo esta nueva dotación.
Por su parte, el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, ha valorado el trabajo técnico del área para tramitar las ayudas “en tiempo y forma”, incidiendo en que este soporte reduce las desigualdades y permite que las familias en situación de vulnerabilidad ofrezcan una base sólida a sus hijos con total libertad de elección del centro educativo.
Gastos, cuantías y plazos
A través del ‘cheque guardería’, los beneficiarios recibirán una cuantía directa de hasta 800 euros por hijo. Al no estar cubierta esta etapa de enseñanza no obligatoria por la red pública, los fondos se destinarán a sufragar conceptos esenciales como:
- Gastos de matrícula y custodia en centros infantiles.
- Productos de higiene diaria.
- Alimentación del menor.
- Vestuario y uniforme escolar.
El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el primer día hábil siguiente a la publicación oficial de las bases reguladoras y del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP), fijándose el cierre de la campaña el 31 de octubre.
Millones para becas
Junto al ‘cheque guardería’, el Cabildo ha aprobado una partida complementaria de 14 millones de euros para becas: 8 millones para estudios universitarios, posgrados y complementos Erasmus; 3 millones para alumnos con necesidades educativas especiales, y 500.000 euros tanto para enseñanzas artísticas como para Formación Profesional (FP).
En el área de infraestructuras, el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, ha informado de una subvención de 578.300 euros para que el Ayuntamiento de La Laguna reforme el acceso al parque de Mesa Mota, y otros 1.400.000 euros para reparar los senderos del parque rural de Anaga tras los daños de las borrascas, especialmente Therese, con obras que durarán 18 meses desde junio.
Además, se destinarán más de 2 millones de euros a un plan de modernización y transformación digital para blindar la ciberseguridad en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Finalmente, Ruano ha aclarado respecto a las obras del tercer carril de la TF-5 que los trabajos se realizarán por etapas y de forma escalonada. Los dos carriles actuales seguirán habilitados y útiles en todo momento para garantizar la fluidez del tráfico y el acceso al aeropuerto del norte.