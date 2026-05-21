Ya está en vigor el plan ‘Concilia’ para los autónomos de Canarias: cómo solicitar ayudas de hasta 9.000 euros

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado la convocatoria del programa ‘Concilia’, una nueva línea de subvenciones de la Dirección General de Autónomos orientada a facilitar la conciliación de las personas trabajadoras por cuenta propia en el Archipiélago. Tras su publicación, el colectivo de trabajadores autónomos de Canarias puede tramitar las solicitudes para acceder a estas ayudas, integradas en el Plan Respaldo Autónomos.
La convocatoria está dirigida a todos los profesionales por cuenta propia residentes en las islas, con independencia de su sector de actividad o de si se trata de nuevos emprendedores, negocios consolidados o en fase de crecimiento. El programa cuenta con carácter retroactivo al 18 de octubre de 2025 y contempla la posibilidad de contratar a familiares de la persona trabajadora autónoma.
Actualmente, el Archipiélago registra 147.314 personas trabajadoras por cuenta propia, un volumen que supera la cifra de personas desempleadas en la comunidad autónoma. La tramitación de estas partidas se realizará bajo el régimen de concurrencia no competitiva, otorgándose por estricto orden de presentación de las solicitudes y hasta que se agote el crédito presupuestario asignado.
Las tres líneas de ayuda del programa ‘Concilia’
El programa se estructura en torno a tres ejes de actuación específicos para dar cobertura a las diferentes necesidades del colectivo:
- Concilia 1: Destinada a financiar la contratación de una persona sustituta cuando el autónomo se encuentre en situación de baja por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia. Esta línea ofrece además apoyo económico para la posterior conversión de dicho contrato en indefinido con el mismo trabajador sustituto.
- Concilia 2: Subvenciona la contratación indefinida de personal de apoyo para el cuidado de hijos menores, personas mayores o personas con dependencia que estén a cargo de la persona trabajadora por cuenta propia, tanto en el ámbito familiar como en el hogar.
- Concilia 3: Cubre de forma directa los costes derivados de servicios externos de cuidado de menores, mayores o dependientes. Esto incluye el pago de guarderías, centros de día y servicios específicos en periodos de vacaciones escolares o fuera del horario lectivo obligatorio.
Cuantías económicas y topes de las subvenciones
Las dotaciones económicas varían en función de la línea solicitada y las características de la contratación:
- Las subvenciones alcanzan un máximo de 8.800 euros en los supuestos específicos de sustitución por riesgo durante el embarazo o el periodo de lactancia.
- Los importes oscilarán entre los 7.500 euros y los 9.000 euros cuando la contratación de carácter indefinido se destine a la cobertura de los denominados colectivos prioritarios.
- Para la línea de servicios externos (Concilia 3), la subvención sufraga el 75% del coste total de la actividad asistencial, con un límite máximo fijado en 3.000 euros.
Canales de tramitación oficial y consultas
Las solicitudes formales deben presentarse de manera telemática obligatoria mediante la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias, en el procedimiento específico habilitado para este trámite. Para la resolución de dudas técnicas o consultas sobre la documentación a aportar, la Dirección General de Autónomos mantiene activo el correo electrónico de soporte institucional
dirgral.autonomos@gobiernodecanarias.org.
Medidas complementarias para el tejido autónomo
El plan sectorial incorpora otras acciones paralelas como el programa +uno52, enfocado en la reinserción en el mercado laboral de personas de 52 años o más. Asimismo, se encuentra en fase de tramitación la próxima convocatoria del programa de Incapacidad Temporal, diseñado para asumir el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja médica del trabajador autónomo.
Por otra parte, se mantiene la ampliación del umbral de la franquicia del IGIC hasta los 50.000 euros de volumen de facturación anual para mitigar la carga fiscal de los pequeños empresarios, junto con medidas de bonificación de intereses para préstamos vinculados a inversiones productivas y fondos específicos destinados a los mecanismos de segunda oportunidad para evitar el cierre definitivo de negocios en dificultades financieras.