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Confirmado por el Gobierno de Canarias: si eres autónomo y facturas menos de 50.000 euros, podrías dejar de pagar el IGIC

Manuel Domínguez presenta el nuevo umbral del IGIC franquiciado que beneficiará a 11.000 emprendedores y eliminará las cuatro autoliquidaciones trimestrales
Confirmado por el Gobierno de Canarias: si eres autónomo y facturas menos de 50.000 euros, podrías dejar de pagar el IGIC
Economía exime del IGIC a los autónomos con un volumen anual de hasta 50.000 euros
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El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha presentado este miércoles una propuesta fiscal que pretende eximir del IGIC a los autónomos del archipiélago con un volumen de operaciones de hasta 50.000 euros anuales.

Esta medida, enmarcada en el Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (REPEP), podría beneficiar de forma directa a unos 11.000 emprendedores de las Islas.

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El objetivo central de la iniciativa es reducir las cargas administrativas y fiscales del colectivo, favoreciendo el emprendimiento en un contexto de inflación y altos costes.

Según detalló Domínguez en rueda de prensa, los autónomos que se acojan voluntariamente a este régimen potestativo no tendrán que repercutir IGIC en sus facturas, a cambio de renunciar a la deducción de las cuotas soportadas en sus compras.

Simplificación administrativa y calendario

La propuesta supone un cambio en la relación de los trabajadores por cuenta propia con la Agencia Tributaria Canaria.

La medida permitirá reducir de cinco a una única declaración anual de IGIC, eliminando las cuatro autoliquidaciones trimestrales actuales. Esto, según el Ejecutivo, reducirá drásticamente la posibilidad de errores formales y requerimientos de gestión.

El calendario previsto por el Gobierno regional fija la aplicación del nuevo umbral para el 1 de julio de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, los autónomos acogidos ya realizarán exclusivamente la declaración anual, consolidando un modelo de simplificación que sitúa a Canarias a la vanguardia de la normativa europea.

Liderazgo frente a la media europea

Con esta medida, Canarias se convertirá en la única comunidad autónoma en aplicar la franquicia prevista en la normativa de la Unión Europea. Al elevar el umbral a los 50.000 euros, las Islas superan la media de los países de la UE, que ronda los 40.000 euros.

Domínguez subrayó que el archipiélago “da un paso adelante”. El vicepresidente calificó la iniciativa como una medida de “justicia fiscal” y recordó que se suma a otras acciones como el Plan Respaldo Autónomo, que incluye bonificaciones en intereses de préstamos y apoyos a la conciliación y contratación.

La propuesta deberá ser ratificada ahora por el Parlamento de Canarias, para lo cual el Gobierno confía en obtener la unanimidad de la Cámara, barajando el decreto ley como vía para su presentación.

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