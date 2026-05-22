El turismo crecerá un 1,1% este verano en Canarias a pesar de la incertidumbre internacional

El paquete turístico en las Islas se ha encarecido en torno a un 9% debido al incremento de los costes energéticos. A pesar de ello, las previsiones para la campaña de verano son optimistas, tal y como afirmó ayer en comisión parlamentaria la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León.
“Hoy podemos decir que contamos con un 1,1% más de plazas aéreas programadas para este verano”, señaló, lo que significa que “muchas aerolíneas están reposicionándonos como destino de cercanía y seguridad en un contexto de incertidumbre en otros mercados”.
Las cifras contrastan con las estimaciones de principios de año, que apuntaban a un descenso del 9% en las llegadas nacionales de cara al verano. Y es que, tal y como se expuso ayer en la Sala de los Cabildos, actualmente un vuelo para dos adultos y un niño desde la península cuesta aproximadamente 1.100 euros en julio y unos 1.300 euros en agosto.
“Más allá de conservar las plazas, hay que estimular la demanda para que, pese al incremento de precios, Canarias siga siendo elegida por factores como la seguridad y la competitividad del destino”, recalcó la consejera.
Según explicó, lo que trasladan distribuidores, abastecedores, turoperadores, el sector alojativo y los cabildos se resume en tres cuestiones. Por un lado, que la conectividad aérea “está garantizada para las temporadas de verano e invierno”. En segundo lugar, que las reservas se realizan cada vez más a última hora, “aunque la demanda hacia Canarias sigue siendo estable y firme”.
Sin embargo, la situación económica de países como Reino Unido y Alemania -este último encadenó en 2023 y 2024 dos años de recesión económica- está afectando a la clase media trabajadora que vacaciona en Canarias, “por lo que debemos permanecer alerta”.
En riesgo las subvenciones para promover nuevas rutas aéreas
En febrero, Canarias concedió 682.888 euros a cinco aerolíneas para impulsar siete nuevas rutas internacionales.
Sin embargo, tal y como advirtió De León, este tipo de ayudas, enmarcadas en el Fondo de Desarrollo de Vuelos, podrían desaparecer por el nuevo marco normativo europeo, que plantea limitar las subvenciones públicas para abrir nuevas conexiones aéreas.
“Se trata de una herramienta importante para algunas islas”, señaló la consejera, por lo que “es una batalla que daremos en Bruselas”.