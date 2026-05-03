Ni Madrid ni Barcelona: Canarias lidera los ingresos hoteleros en 2026

El sector del Turismo en Canarias en 2026 ha comenzado el año con una fuerza incontestable, consolidándose como la locomotora económica de España. Según el último barómetro hotelero elaborado por STR y Cushman & Wakefield, el Archipiélago no solo es el destino preferido por los visitantes, sino que encabeza los tres indicadores clave de rentabilidad y éxito del mercado: ocupación, precio medio diario (ADR) e ingresos por habitación disponible (RevPAR).
Mientras el resto del país mantiene una tendencia de estabilidad, las Islas Canarias han aprovechado su inmejorable temporada de invierno para distanciarse de competidores directos como Baleares, la Costa del Sol o los grandes núcleos urbanos de Madrid y Barcelona.
El éxito del Turismo en Canarias en 2026 y sus cifras históricas
La ocupación hotelera en Canarias se ha situado en un impresionante 84,5% durante el primer trimestre del año. Esta cifra cobra especial relevancia si se compara con la media nacional, que se quedó en un 68,9%. Ninguna otra región de España ha logrado acercarse a los niveles de demanda del Archipiélago, que se beneficia de su condición de “refugio climático” en Europa.
Tras el liderato de Canarias, el podio nacional lo completan Zaragoza, que destaca por ser la ciudad con mayor crecimiento relativo (+5,9% hasta alcanzar el 75,2%), y Málaga, que mantiene un sólido 75%. Sin embargo, destinos de peso como Sevilla, Madrid o Valencia se han quedado por debajo de la barrera del 75%, evidenciando que el Turismo en Canarias 2026 juega en una liga propia en este arranque de ejercicio.
Precios máximos: ¿Cuánto cuesta dormir en Canarias?
Uno de los datos más llamativos del informe es el incremento del Precio Medio Diario (ADR). En el conjunto de España, el coste de una habitación se situó en 143,4 euros (un 4% más que el año anterior). No obstante, Canarias pulveriza esta media alcanzando los 187,1 euros por noche.
Este encarecimiento no ha frenado la llegada de turistas. Al contrario, demuestra la resiliencia de la demanda hacia las Islas. Solo Marbella, con 178,4 euros, logra seguir el ritmo del Archipiélago, mientras que Barcelona (166,6 €) y Madrid (161,4 €) se sitúan en un escalón inferior.
Según los expertos de Cushman & Wakefield, este escenario de precios en máximos históricos es una respuesta a la fortaleza de la marca “Canarias”, aunque advierten de que el gran reto para los empresarios hoteleros será gestionar el aumento de los costes operativos para mantener los márgenes de beneficio.
RevPAR: La rentabilidad canaria no tiene rival
El indicador más fiel de la salud financiera de un hotel es el RevPAR (ingresos por habitación disponible). En este apartado, Canarias vuelve a dar un golpe sobre la mesa con 158,2 euros. Para poner esta cifra en contexto, la media de España es de 98,8 euros.
Es decir, un hotel en Canarias genera, de media, 60 euros más por habitación que un hotel en cualquier otro punto del país. Madrid y Barcelona, a pesar de su dinamismo en el turismo de congresos y negocios (MICE), se quedan en el entorno de los 119 euros.
Perspectivas para el resto de 2026
Albert Grau, codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, señala que el año seguirá siendo positivo debido al alto interés de la demanda internacional. Por su parte, Bruno Hallé destaca que los buenos datos de Canarias suelen ser el preludio de una excelente temporada alta en la Península.
“La recuperación total y el crecimiento moderado de precios anticipan un verano 2026 de gran actividad”, afirma Hallé. Además de los archipiélagos, ciudades como Sevilla y Valencia también presentan crecimientos de doble dígito en sus ingresos, lo que confirma que el sector hotelero español continúa siendo un valor refugio ante la incertidumbre económica global.