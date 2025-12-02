economía

El 58% de los canarios ve adecuado el volumen de turistas que reciben, por un 20% excesivo

En ninguna isla el colectivo de los que consideran que Canarias recibe excesivos turistas llega al 25 % de la población
El 58 % de los residentes en Canarias considera que las islas reciben un volumen adecuado de turistas, mientras que solo el 20,7 % se siente incómodo con él y lo ve excesivo, según el sociobarómetro que publica cada noviembre la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Con Canarias a punto de batir de nuevo su récord anual de afluencia de turistas y tras meses de protestas de colectivos sociales y ecologistas abanderados por la plataforma ‘Canarias tiene un límite’, la UNED ha decidido sondear este año qué piensan las islas del sector que tira de su economía y del empleo.

El primer resultado de este sondeo, basado en 1.511 entrevistas, es que casi nueve de cada diez canarios (el 87,3 %), reconoce que el turismo es muy o bastante importante para su isla (28,9 % + 58,4 %) y tres de cada cuatro piensa lo mismo para su municipio en particular (17,6 % muy importante + 54,4 % bastante importante).

Turistas y masificación

¿Es la masificación turística un problema para los canarios? Solo lo es para una minoría: solo el 3,9 % la cita entre sus preocupaciones.

Muy por delante, los residentes en las islas mencionan como problemas más apremiante de su tierra la situación migratoria (16,1 %), la vivienda y el alquiler (11,8 %), el estado de la sanidad y los servicios sociosanitarios (10,2 %) y el desempleo (10,2 %).

En ninguna isla el colectivo de los que consideran que Canarias recibe excesivos turistas llega al 25 % de la población. Las tasas más altas de ciudadanos molestos con el volumen de visitantes están en Gran Canaria, con un 23,1 %; Lanzarote, con un 23,0 %; Tenerife, con un 19,4 %; y Fuerteventura, con un 19,4 %.

En cambio, en las llamadas Islas Verdes, con una industria turística mucho menos desarrollada, los que aprecian un exceso de visitantes son el 11,7 % en La Palma, el 10,0 % en La Gomera y 6,8 % en El Hierro. En esta última, incluso, el porcentaje de los que creen que reciben “insuficientes turistas” está por encima, con un 20,2 %.

Si se le pregunta al canario si en su isla hay turismofobia, el 28,9 % lo niega y dice que les parece bien que lleguen muchos turistas y un 22,9 % responde que “a la gente le da igual”.

Hay un 40,5 % que reconoce cierto grado de rechazo al turista en su isla, pero con matices: un 1,9 % piensa que hay mucho, un 12,4 % que hay algo y un 26,2 % que solo se produce “en algunos casos”.

¿Qué turista molesta a quienes les molesta? En este sondeo de la UNED, el 24,2 % responde que molesta el turista de todo incluido, el 13,3 % el turismo masivo, el 14,4 % todos los turistas, el 8,3 % los británicos, el 7,9 % los ruidosos y el 5,9 % los alemanes.

La encuesta tiene otras preguntas que ayudan a aproximarse a qué valoran o critican los canarios del turismo, como la que plantea si el turismo tiene efectos positivos o negativos sobre una lista de cuestiones y factores de la vida diaria.

Hay algunas donde la percepción negativa es mayoritaria, como la disponibilidad de vivienda asequible, con un 58,2 % de respuestas negativas (vs 31,4 % positivas); el coste de la vida, con un 57,2 % de negativas (vs 34,7 % positivas); la sanidad y el transporte, con un 46,0 % de negativas (vs 36,7 % positivas); la seguridad ciudadana, con 46,9 % de negativas (vs 34,7 % positivas); o la conservación del medio ambiente, con un 44,4 % de negativas (vs 40,6 % positivas).

En cambio, los canarios reconocen mayoritariamente que el turismo tiene efectos favorables sobre el empleo (75,9 % vs 17,7 %), la mejora de las infraestructuras (62,5 % vs 27,4 %), la generación de riqueza (63,6 % vs 24,00 %) y la calidad de vida (50,2 % vs 37,5 %).

