Fred. Olsen Express refuerza la accesibilidad marítima en Canarias

Fred. Olsen Express refuerza su liderazgo en accesibilidad universal en el transporte marítimo en Canarias, consolidando una estrategia que sitúa la inclusión como eje de su actividad y servicio a los pasajeros.
El concepto de accesibilidad se aplica de forma integral a buques e infraestructuras, con rampas de acceso, pasillos adaptados, recorridos sin barreras, aseos y butacas para personas con movilidad reducida, así como plazas de aparcamiento con acceso directo al interior del buque, por rampa, mediante reserva. El personal recibe formación especializada para ofrecer asistencia durante embarque y desembarque.
La compañía fue pionera en España al obtener la Certificación de Accesibilidad Universal de AENOR conforme a la norma UNE 170001-2, en 2022 para sus trimaranes Bañaderos Express y Bajamar Express. Y solo un año después fue ampliada a toda su flota de fast ferries y a instalaciones terrestres. Asimismo, recibió el Premio Solidarios ONCE Canarias 2025 y se integró en la Red Tenerife Accesible, impulsada por Sinpromi, para compartir buenas prácticas de movilidad inclusiva.
En materia de accesibilidad sensorial se han incorporado bucles magnéticos en cafeterías y tiendas a bordo. Los buques cuentan, además, con señalética en braille y se desarrollan proyectos de mejora continua, como la instalación de puertas automáticas y la optimización de accesos, con el objetivo de ofrecer una experiencia de viaje cada vez más cómoda e inclusiva.
El director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, explica que “la compañía continúa impulsando mejoras tecnológicas y operativas con el objetivo de seguir eliminando barreras y garantizar el acceso de todos los pasajeros en igualdad de condiciones a cada trayecto”.
El compromiso de la naviera con la accesibilidad universal, y los reconocimientos obtenidos por entidades sociales y del sector, la han situado como referente en movilidad inclusiva en Canarias y en el conjunto del transporte marítimo nacional.