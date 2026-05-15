Pantallas, ¿sí o no?

El debate sobre el uso de las redes sociales en la infancia y la adolescencia está más vivo que nunca. Familias, docentes, expertos y responsables públicos se preguntan, dudan y discuten sobre cómo proteger a los menores en un entorno digital que avanza a gran velocidad, entre riesgos evidentes y oportunidades incuestionables. Mientras, el Gobierno tramita una nueva ley para regular el acceso de niños, niñas y adolescentes a las plataformas digitales. Pero, la pregunta es: ¿Prohibir es la medida adecuada o debemos apostar por la educación, el acompañamiento y la corresponsabilidad?
Hoy más que nunca es necesaria la celebración de eventos como el II Congreso Nacional de Responsabilidad Digital que se celebra en el Hotel Mencey de Santa de Tenerife, el próximo 13 de junio. Una vez más, la Fundación DISA se adelanta y crea un espacio de encuentro y reflexión donde expertos en educación, psicología, nuevas tecnologías, marketing y comunicación despejarán las dudas que plantea este debate.
El próximo sábado, 13 de junio, en el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife “En casa, en el aula, en nuestro día a día”. En síntesis, pensando en estos espacios está planificado el programa del IICRD, con ponencias inspiradoras, talleres prácticos y dinámicas participativas, que aportará conocimiento riguroso sobre el entorno digital en la infancia y la adolescencia, con un enfoque constructivo y realista a través de expertos como: la psiquiatra experta en salud mental infanto-juvenil, Beatriz Martínez, que abordará directamente la problemática del uso de dispositivos con pantallas; uno de los docentes más influyentes en innovación educativa en España, Manu Velasco aportará una mirada humanista al congreso con ‘Las otras Tics’ importantes del día, foco de generación de conocimiento a los más jóvenes; el filósofo José Carlos Ruiz profundizará en la necesidad del pensamiento crítico en la sociedad actual; el psicólogo y sexólogo clínico, Alejandro Villena centrará su intervención en la salud sexual y los riesgos asociados a los entornos digitales; Tíscar Lara ofrecerá claves para entender la IA en la educación y su impacto social y educativo, y María Lázaro mostrará el entresijo legal de lo online desmontando la creencia de un territorio sin ley.
Finalmente, el reciente ganador del Primer Premio al ‘Mejor Podcast de Habla Hispana’ 2026 de Spotify por ‘Roca Project’, que visibiliza y reconoce a las personas con discapacidad, Carlos Roca, aportará una perspectiva inspiradora sobre comunicación
Porque el objetivo es claro: ofrecer herramientas útiles y aplicables desde el primer día a madres, padres y docentes, para que puedan promover una educación digital sana, equilibrada y consciente, tanto en el hogar como en el aula. Todo ello, de la mano de voces autorizadas que no solo analizan el presente, sino que están contribuyendo activamente a construir el futuro digital.
Porque, al fin y al cabo, ¿cuándo se ha visto ponerle puertas al campo?
El II Congreso Nacional de Responsabilidad Digital de la Fundación DISA se celebrará el sábado, 13 de junio de 2026, en el Hotel Iberostar Grand Mencey, en Santa Cruz de Tenerife.