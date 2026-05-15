Tecnológica coloca a Santa Cruz de Tenerife en el centro de la vanguardia digital

Tecnológica Santa Cruz llenó ayer de público el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) en el arranque de su decimoquinta edición, un evento que estaba previsto del 19 al 22 de marzo pero que fue aplazado a consecuencia de la borrasca Therese. El alcalde, José Manuel Bermúdez, afirmó durante la apertura institucional de Tecnológica Charlas que “la capital acoge cuatro días con una programación amplia y pensada para todos los públicos”.
El regidor señaló que “Tecnológica se ha consolidado como un evento de referencia a nivel nacional y es el único que pervive de todos aquellos que se hacían. En estos días tomaremos el pulso de la vanguardia digital en una cita que, lejos de perder fuerza, ha sabido aprovechar el tiempo para consolidar una programación que supera las 30 actividades”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “una vez más la ciudadanía ha respondido a la convocatoria de Tecnológica Santa Cruz, una edición especial que ha arrancado con la celebración de TecnoEduca, en la que la comunidad educativa asistió a un evento diseñado para que exploraran las profesiones emergentes y los retos de la transformación digital en las aulas. Un éxito de convocatoria que también se ha repetido en la sesión de Tecnológica Charlas”.
“En este espacio, el corazón divulgativo del evento, hemos contado con figuras de relevancia nacional de la talla de Mercedes Martín, Aleix Puig, Jordi Moltó, Rocío Vidal, Verownika, Soraya Nárez, Miguel Assal y Caterina Moretti”.
De manera simultánea, tuvo lugar TecnoLabs, donde Jacob Rodríguez Torres, Marta Rodríguez Ruiz y Barbara Gees impartieron talleres sobre el uso cotidiano de la inteligencia artificial, la construcción de marcas personales y la gestión de comunidades virtuales.
La programación continuará este viernes, a las 19.30 horas en el MUNA, con TecnoFight, un espacio de debate en el que la Generación Z tomará la palabra para romper los estigmas que les rodean en el ámbito profesional y tecnológico. El panel de ponentes contará con Miriam de Choss, Elena Marrero, Paula Pérez, Pablo Dive, Fabiola Zamorin, Elena Alcover, Leandro Pozzi y Hugo Artiles de Volcánica.
Durante el fin de semana llegará TecnoPlay en el TEA, un espacio gratuito que fusionará la cultura pop con el ocio y en el que la zona de ajedrez se perfila como uno de los platos fuertes con el Gran Maestro Pepe Cuenca y el Maestro David Martínez, conocido como Divis, que se unirán al carismático Rey Enigma para retar al público en un emocionante espectáculo.
Finalmente, TecnoHack se desarrollará hasta el domingo y en él cuarenta participantes divididos en ocho equipos trabajarán utilizando datos abiertos del Ayuntamiento para diseñar soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida.