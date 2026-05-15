La Laguna lanza un plan para evitar el cierre de comercios locales

El Pleno de La Laguna aprobó ayer, por unanimidad, un plan integral para preservar el futuro del comercio local y tradicional del municipio y ayudar en su relevo generacional, a partir de una moción presentada por Drago Verdes Canarias y con enmienda del gobierno local (PSOE-CC) acordada.
Desde Drago lamentaron en su moción que en los últimos meses “vemos sucederse cierres de pequeños comercios en La Laguna vinculados a la subida de costes y a la competencia online, apuntando a un modelo que desplaza progresivamente al comercio tradicional” por las franquicias, especialmente en el casco histórico. Motivo por el que plantearon una serie de medidas para ayudar al sector desde el ámbito municipal.
En concreto, el documento finalmente acordado recoge la creación de un Programa Municipal de Relevo Cooperativo, Continuidad y Modernización del Comercio Local y la Economía de Proximidad, “orientado a evitar el cierre de actividades económicas viables por falta de relevo, jubilación, incremento de costes o presión inmobiliaria, favoreciendo su transmisión hacia nuevas iniciativas locales y, de forma preferente, hacia fórmulas de economía social”.
Además, se estudiará la creación de “una Bolsa Municipal, de carácter voluntario, que conecte a titulares de negocios o actividades sin continuidad con personas, colectivos, cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y otros proyectos interesados en asumir, adaptar o continuar dichas actividades”.
Asimismo, el Ayuntamiento valorará “el impacto económico y viabilidad legal de poder comprometer nuevas bonificaciones”, así como una posible “línea municipal de ayudas o incentivos al relevo y la modernización”. A este respecto, se recuerda que para el presente ejercicio “ya se ha incorporado una dotación inicial de 300.000 euros, encontrándose actualmente los servicios técnicos municipales valorando la fórmula jurídica y el instrumento de gestión más adecuados para su puesta en marcha”.
También se acordó continuar con la elaboración del diagnóstico técnico del tejido comercial de proximidad del municipio, y presentar ante el pleno, “en el plazo máximo de seis meses, un informe con diagnóstico preliminar, calendario de implementación, recursos necesarios y mecanismos de participación social”.
La concejala del área, Estefanía Díaz, afirmó que el futuro del comercio local es “un tema que nos preocupa y ocupa a todos”, y un problema que ocurre en todo el mundo y del que los consumidores deben asumir “una parte de responsabilidad y consumir y apostar por el pequeño comercio”. Asimismo, la edil anunció que, durante el próximo mes, la concejalía pondrá en marcha el programa La Laguna Conecta Comercio, que se desarrollará hasta febrero-marzo de 2027 con el objetivo de “ordenar, modernizar y reforzar el tejido comercial del municipio”.
Valle de Guerra
Asimismo, el Pleno aprobó, con solo la abstención del PP, una moción de Unidas se puede, a la que el Gobierno local añadió un punto, para garantizar criterios de equilibrio territorial y participación vecinal en la implantación de infraestructuras supramunicipales en el entorno rural del municipio, especialmente en el caso de Valle de Guerra con el último anuncio del Cabildo para implantar el futuro Centro de Protección Animal Tierra Azul en la finca insular Presas del Campo.
Dos intervenciones vecinales previas manifestaron el rechazo de los residentes colindantes a este futuro centro, que ha sido “impuesto” sin participación ciudadana y temen la afección que les pueda suponer en cuanto ruidos u olores.
Por otra parte, durante la celebración de la sesión plenaria tomó posesión Carolina Castro como nueva concejala de Unidas se puede, en relevo de Idaira Afonso; y se tomó conocimiento del paso a concejala no adscrita de Yadira Álvarez, quien había entrado al grupo de Vox tras el fallecimiento en enero de José Manuel Brito.
El Pleno también guardó un minuto de silencio, y leyó un manifiesto institucional, en repulsa por el asesinato, el pasado día 6, de una mujer en Santa Úrsula.