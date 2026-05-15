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Ya hay fecha para la pasarela del Padre Anchieta

La obra de arquitectura e ingeniería que pretende aliviar la congestión del tráfico
La pasarela del Padre Anchieta activa mañana la operación de transporte más compleja de Tenerife
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El Cabildo de Tenerife ha anunciado este viernes que el próximo lunes abrirá al uso público la pasarela del Padre Anchieta, la obra de arquitectura e ingeniería con la que pretende aliviar la congestión del tráfico que pasa por la TF-5 procedente del norte de la isla.

El acto de inauguración se celebrará a las 09.00 horas y estará presidido por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acompañada por el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco González; el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo; el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga así como José Romo, ingeniero y CEO de Fhecor Ingenieros Consultores y Faustino Ormazábal de la Merced, director territorial de OHLA en Canarias.

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Igualmente se contará con la presencia de autoridades municipales e insulares, vecinos y alumnado de la ULL.

El público podrá acceder a la pasarela a partir de las 10.30 horas, una vez finalizado el acto inaugural y durante el lunes y el martes se podrá acceder tanto por la pasarela como por la glorieta inferior.

Será a partir del miércoles cuando se inicien los trabajos en la glorieta inferior y se cerrarán los accesos en los 11 pasos de peatones.

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