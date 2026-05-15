Merchandising oficial por la visita del papa León XIV a Canarias: sombrero de paja a 13 euros o tazas por 10 euros

La cuenta atrás para la histórica visita del Pontífice a Canarias ha comenzado, y con ella, la maquinaria logística para sufragar un evento de tal magnitud. A partir del 18 de mayo, el merchandising oficial del Papa León XIV estará disponible para la venta al público, ofreciendo una vía directa de colaboración para todos los fieles y ciudadanos que deseen apoyar la organización del Viaje Apostólico a España.
Esta iniciativa, fruto de una alianza estratégica entre la organización del viaje y El Corte Inglés, no solo busca ofrecer un recuerdo físico de la efeméride, sino garantizar la sostenibilidad económica de las actividades programadas en las distintas ciudades españolas.
Dónde comprar el merchandising oficial
El merchandising Papa León XIV llegará a los centros de El Corte Inglés en Canarias a partir del próximo 29 de mayo. Específicamente, los interesados podrán acudir a los centros de Mesa y López y Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, y al centro de Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife.
Para quienes prefieran la comodidad del hogar, la venta ya ha comenzado de forma telemática a través de dos plataformas principales: la tienda online oficial de El Corte Inglés y el portal web especializado conelpapa.es. Cabe destacar que los beneficios obtenidos por la comercialización de estos objetos se destinarán de forma íntegra a cubrir los costes operativos y de seguridad del viaje del Santo Padre.
Un catálogo de 15 productos
La colección ha sido diseñada bajo una identidad visual coherente que une la sobriedad religiosa con la modernidad de un evento internacional. El catálogo del merchandising Papa León XIV incluye un total de 15 artículos pensados para todos los rangos de edad y necesidades:
- Textil y accesorios: Camisetas, polos y gorras conmemorativas.
- Complementos: Tote bags, botellas reutilizables, abanicos (ideales para las esperas en exteriores) y mochilas.
- Recuerdos personales: Tazas decoradas, llaveros, chapas y pulseras de tela o silicona.
- Identificación en actos: Banderines y banderas para recibir al Pontífice en su recorrido por las calles.
Un detalle técnico importante para los coleccionistas es que la pulsera luminosa, uno de los objetos más llamativos de la colección, tendrá una distribución limitada. Por motivos logísticos, este artículo solo podrá adquirirse físicamente en los centros seleccionados de Madrid, aunque el resto del catálogo sí tendrá una distribución nacional completa.
Artesanía de conventos de clausura
Más allá de los productos de fabricación industrial, esta campaña de merchandising Papa León XIV destaca por una colaboración profundamente espiritual con la Fundación Contemplare. Gracias a este acuerdo, se han incorporado a la oferta oficial diversos productos religiosos elaborados a mano en siete monasterios de clausura de toda España.
Entre estos artículos destacan los decenarios artesanales, fabricados con cuentas de madera por monjas de congregaciones como las Carmelitas Descalzas de Montemar o las Dominicas de Olmedo. Estos objetos no solo representan un apoyo al viaje del Papa, sino que ponen en valor el trabajo silencioso y la vida contemplativa de los conventos españoles, permitiendo que su labor llegue a miles de hogares a través de esta visita apostólica.
Puntos de venta confirmados a partir del 29 de mayo
Además de los centros en Canarias, el merchandising Papa León XIV tendrá una presencia destacada en las principales capitales españolas. En Madrid, la distribución será masiva con 11 puntos de venta (incluyendo Castellana, Preciados y Goya). En Barcelona, los artículos estarán disponibles en Plaza Cataluña, Can Dragó y Diagonal. Zaragoza (Sagasta e Independencia) y Pamplona completan el mapa de sedes físicas donde los ciudadanos podrán adquirir estos recuerdos oficiales.
La organización ha insistido en que esta es la única vía oficial de adquisición de productos, alertando sobre posibles imitaciones no autorizadas que no contribuyen al fondo de financiación del evento. Con esta amplia red, se espera que el mensaje y la imagen de León XIV lleguen a cada rincón de la geografía española antes de su desembarco oficial.