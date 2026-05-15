El restaurante favorito de los obreros en el sur de Tenerife por su menú de 11 euros: “Los platos son contundentes”

Comer fuera de casa por un precio asequible sigue siendo posible en Tenerife. Un vídeo publicado por Jonay y Joana, de la popular la cuenta @guachinchesmodernos, ha vuelto a poner el foco sobre uno de esos establecimientos que triunfan entre trabajadores y vecinos del sur de la Isla por sus precios y sus platos caseros.
El protagonista del vídeo es el Bar Restaurante San Sebastián, situado en Adeje, donde ofrecen un menú diario por 11 euros que incluye primer plato, segundo, pan, bebida y postre o café.
Según explican en el vídeo, el menú cambia cada día y está disponible de lunes a viernes. Entre las propuestas que aparecen en la pizarra destacan platos como potaje canario, salpicón de mariscos, bacalao encebollado o costilla con papa y piña, una combinación muy popular en Canarias.
El local se encuentra en la zona de TF-1, Gasolinera BP Adeje, y abre todos los días. Además, los creadores de contenido destacan que el restaurante cuenta con aparcamiento, terraza y acceso adaptado.
Uno de los detalles que más ha llamado la atención en redes sociales es que el establecimiento suele estar lleno de obreros y trabajadores a la hora del almuerzo. En el vídeo, los autores aseguran que eso suele ser “la primera señal” de que la comida es buena y abundante.
La publicación también menciona otro de los platos más conocidos del local: el bocadillo de cochino, una opción que muchos usuarios recomiendan en comentarios y que se ha convertido en uno de los productos más populares del restaurante.