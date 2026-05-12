Alerta alimentaria por presencia de Listeria en queso fresco: Sanidad pide no consumirlo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta urgente tras ser informada por las autoridades sanitarias de Aragón sobre la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un producto lácteo de consumo extendido.
La notificación, canalizada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), afecta directamente al Queso Latino (queso fresco de vaca) de la marca Goya.
La alerta se centra específicamente en dos lotes que ya han sido distribuidos. Según la información oficial, los datos del producto implicado son los siguientes: el nombre comercial es Queso Latino de la marca Goya, presentado en envases de plástico de 300 gramos y mantenido en régimen de refrigeración.
Los lotes afectados por esta alerta sanitaria son:
- Lote 011056: con fecha de caducidad 31/05/26.
- Lote 021046: con fecha de caducidad 30/05/26.
Recomendaciones inmediatas a la población Sanidad recomienda de forma taxativa que aquellas personas que tengan en su domicilio alguno de estos productos se abstengan de consumirlos. Las autoridades competentes ya trabajan en la retirada de los productos de los canales de comercialización para evitar nuevas adquisiciones por parte de los usuarios.
En el caso de haber ingerido el producto de los lotes mencionados, es fundamental vigilar la aparición de síntomas. Los cuadros clínicos compatibles con la listeriosis incluyen vómitos, diarrea o fiebre. Ante la presencia de cualquiera de estos indicios, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.
Advertencia especial para grupos de riesgo La AESAN subraya la importancia de extremar las precauciones en el caso de las mujeres embarazadas. Se aconseja consultar las guías de higiene alimentaria para gestantes, dado que la Listeria monocytogenes representa un peligro biológico significativo durante el embarazo. Asimismo, se recuerda la necesidad de mantener estrictas medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos en el hogar.
Qué es la listeriosis y cuáles son sus riesgos?
La listeriosis es una enfermedad de transmisión alimentaria provocada por la bacteria Listeria monocytogenes. Este microorganismo destaca por su gran resistencia, ya que es capaz de multiplicarse incluso en temperaturas de refrigeración (2ºC-4ºC) y sobrevivir en superficies industriales formando biopelículas. No obstante, la bacteria se destruye mediante el cocinado a temperaturas superiores a los 70ºC durante al menos dos minutos.
Vías de transmisión y alimentos de riesgo El consumo de alimentos contaminados es la principal vía de infección, especialmente en productos listos para el consumo con vida útil prolongada, como los quesos de pasta blanda, pescados ahumados o productos cárnicos. La contaminación puede ocurrir en cualquier fase: desde la elaboración y transporte hasta el manipulado doméstico.
Sintomatología y gravedad En adultos sanos, la infección puede ser asintomática o manifestarse como una gastroenteritis leve. Sin embargo, en grupos de riesgo (personas mayores, niños, inmunodeprimidos y embarazadas), el cuadro puede agravarse derivando en meningitis, septicemia o abortos.
Aunque no es una enfermedad extremadamente frecuente, su peligrosidad es alta: en casos graves presenta una tasa de mortalidad del 30%. En España, donde es una enfermedad de declaración obligatoria, se confirmaron 437 casos durante el pasado ejercicio 2022. La investigación de los brotes suele ser compleja debido a que el periodo de incubación puede prolongarse desde unos días hasta los tres meses.