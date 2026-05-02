Alerta por Salmonella en batidos de proteínas: Sanidad pide retirarlos de inmediato

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta urgente tras ser informada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana sobre la presencia de Salmonella spp. en el producto Batido Proteico Vegano en Polvo de la conocida marca 226ERS.
La notificación, recibida a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), ha activado los protocolos de seguridad en el territorio nacional.
Las autoridades recomiendan de forma taxativa a las personas que tengan en sus domicilios los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos y procedan a su devolución en los puntos de venta.
Lotes afectados
La contaminación afecta a varios sabores del producto, todos presentados en formato de 700 gramos y conservados a temperatura ambiente.
Los detalles específicos para su identificación son:
- Sabor Chocolate: Lotes 2507B1002 y 2507B1015, con fecha de consumo preferente 31/07/2027.
- Sabor Vanilla: Lote 2511B1011, con fecha de consumo preferente 30/11/2027.
- Sabor Frutos Rojos: Lote 2507B1021, con fecha de consumo preferente 31/07/2027.
La AESAN ha trasladado la información a las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas para verificar que el producto sea retirado de los canales de comercialización.
¿Qué es la salmonelosis y cuáles son los síntomas?
La salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes, causada por la bacteria del género Salmonella. Este microorganismo tiene una alta capacidad de adaptación, pudiendo sobrevivir meses en ambientes diversos.
Su transmisión principal se produce por el consumo de alimentos o agua contaminados, o por vía fecal-oral entre personas si existen deficiencias en la higiene.
Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 36 horas después de la ingesta. El cuadro clínico se caracteriza por la aparición brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos, acompañados ocasionalmente de cefalea.
En la mayoría de los casos, los pacientes se recuperan en un periodo de 2 a 7 días, aunque en niños, ancianos y personas inmunodeprimidas, la deshidratación puede revestir gravedad.
Recomendaciones para los consumidores
Sanidad insiste en que, si un ciudadano ha consumido alguno de los lotes afectados y presenta sintomatología compatible con la salmonelosis, debe acudir de inmediato a un centro de salud.
Para prevenir infecciones por Salmonella en el hogar, los expertos recuerdan la importancia de lavarse las manos con agua caliente y jabón antes y después de manipular alimentos.
Asimismo, es fundamental evitar la contaminación cruzada en la cocina, manteniendo separados los productos crudos de los cocinados y desinfectando las superficies de trabajo tras manipular carnes o vegetales sin lavar.
En el caso de los operadores de la industria alimentaria, estos siguen sujetos a estrictos controles de seguridad para garantizar que los productos puestos en el mercado no supongan un riesgo para la salud pública.
En España, el sistema de seguridad alimentaria realiza anualmente cerca de medio millón de inspecciones y auditorías oficiales para minimizar este tipo de brotes.