Europa alerta de estas bicicletas eléctricas por riesgo de rotura y caída

La organización de consumidores FACUA ha informado este martes de un problema de seguridad detectado en varios modelos de bicicletas eléctricas Orbea Optima. Un fallo en la soldadura del cuadro podría provocar su rotura durante el uso, con el consiguiente riesgo de caída y lesiones para el ciclista.
La alerta ha sido publicado por Safety Gate, el sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos.
La advertencia afecta específicamente a bicicletas pertenecientes al lote 19A, que puede comprobarse mediante un código estampado en el propio cuadro.
Qué bicicletas eléctricas están afectadas
Según la información difundida en el aviso europeo, los modelos afectados pertenecen a la gama Orbea Optima y fueron fabricados entre 2019 y 2020.
La relación facilitada es la siguiente:
- Optima Asphalt 10 19 2019
- Optima Asphalt 20 19 2019
- Optima Asphalt 20 2020
- Optima Asphalt 30 19 2019
- Optima Bosch 19 2019
- Optima Bosch 20
- Optima Comfort 10 19 2019
- Optima Comfort 20 19 2019
- Optima Comfort 30 19 2019
- Optima Comfort 30 2020
No basta, por tanto, con tener una bicicleta de la gama Optima. El elemento determinante es comprobar si la unidad corresponde al lote 19A señalado en la alerta.
Cómo comprobar si pertenece al lote 19A
FACUA explica que el número de lote puede localizarse mediante un código estampado en el cuadro, concretamente en la parte inferior del tubo vertical y debajo del código de barras.
Esta comprobación permite determinar si una bicicleta de los modelos señalados está incluida en la alerta.
Orbea explica además en su apartado de soporte que sus bicicletas cuentan con números de identificación situados en distintas zonas de la parte inferior del cuadro, cerca de la horquilla, el eje pedalier o el tubo del sillín, dependiendo del modelo.
Por qué existe riesgo de caída
El problema se encuentra en la soldadura del cuadro. De acuerdo con la alerta, esta unión puede no presentar la resistencia suficiente y existe la posibilidad de que el cuadro se rompa debido a la debilidad detectada en su zona central.
Una rotura de este tipo mientras la bicicleta está en circulación puede provocar que el usuario pierda el control, caiga al suelo y sufra lesiones.
Por este motivo, la advertencia europea no se refiere a un fallo meramente estético o a un deterioro que afecte únicamente a la vida útil de la bicicleta, sino a un problema relacionado con la seguridad durante su utilización.
Qué hacer si tienes una de estas bicicletas
FACUA explica que los propietarios de una Orbea Optima afectada y perteneciente al lote 19A pueden dirigirse al fabricante para gestionar la retirada del producto y recibir una solución.
Por su parte, Orbea indica actualmente en su servicio de soporte que, cuando un usuario descubre una fisura o problema en su bicicleta, debe acudir preferentemente al distribuidor oficial donde la adquirió para que sea inspeccionada. El distribuidor puede abrir posteriormente una reclamación ante el fabricante.
La compañía también dispone de canales de atención al cliente y señala que sus cuadros y horquillas rígidas de fabricación propia pueden estar cubiertos frente a roturas o grietas causadas por defectos de fabricación bajo las condiciones de su garantía comercial.
La alerta de Safety Gate llega, por tanto, con una recomendación clara para quienes tengan una Orbea Optima de esos años: comprobar el modelo y localizar el lote antes de continuar utilizándola con normalidad.