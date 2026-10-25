Aránzazu Aznar Ondoño, notaria: “El canario ha perdido su esencia, cada vez desconfía más y por eso lidera la litigiosidad”

Acaba de publicar un libro (La concordia posible, más bien una herramienta de trabajo) sobre acuerdos entre partes en conflicto que eviten juicios y maximicen beneficios o minimicen pérdidas, según se mire, pero alejen el peor resultado. Se trata de una parte esencial de su labor y, según recalca, intenta ser coherente en su propia vida personal y su entorno para predicar con el ejemplo. Aránzazu Aznar Ondoño es una de las notarias más relevantes de Canarias y en lo que sigue ahonda en por qué tiene mucho sentido ese tópico de que siempre resulta mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Además, explica por qué Canarias lidera la conflictividad laboral y judicial en Espapa, situándose segunda en litigiosidad. Y si no están de acuerdo, siempre se podrá negociar con ella…
-Habla de concordia posible: ¿realmente cabe eso en este mundo cada vez más bronco, con más guerras, protestas en las calles de países de Europa, redes sociales llenas de odio…?
“Pues, aunque pudiese parecer el peor de los escenarios, creo que precisamente, y es lo que le alabo a la nueva ley, había que dar un paso al frente para intentar solucionar los problemas de una manera distinta. La exposición de motivos de la norma me parece muy interesante por lo de entrar en el templo de la concordia antes que en el de la justica. No es una novedad ahora del legislador, pues proviene de la Ilustración, pero es que durante la historia se ha demostrado que es así, desde los diaitetés griegos, los arbiter romanos, la diplomacia en los siglos XIX y XX, que fueron particularmente conflictivos, siempre que haya una resolución alternativa de los conflictos es interesante. Una de las cosas que más me intrigó siempre fue aquello de eliminar prejuicios, pues la paz no es la ausencia de conflictos, ya que siempre existen porque vivimos en sociedad. La manera en que la atravesamos y si podemos construir sobre el conflicto es lo que nos hace diferente. Y esto es lo que me parece interesante de la nueva norma: crear, construir las relaciones ahora que estamos, efectivamente, en un mundo totalmente polarizado. Hay que tender puentes inexorablemente y eso puede hacerse al encontrarnos con el tercero neutral, el operador jurídico o económico que permite generar una solución creativa y no polarizar más, no seguir la escalada ni continuar en el sesgo”.
-¿Está notando este ambiente mundial en su trabajo; es más difícil lograr acuerdos?
“Sí, sí… Es verdad que la situación está absolutamente polarizada y, en el Derecho, tradicionalmente se ha olvidado que no solo hay una dimensión jurídica, sino emocional del conflicto que hay que tener en cuenta, ya que, mientras no se satisfaga o retribuya la parte emocional, la jurídica no va a poder actuar. Y esto lo veo en los despachos notariales. Además, y entre que la situación está polarizada y que ya vamos con una herida emocional que hay que salvar, la igualad de partes no es real, pues siempre hay una que tiene menos información, menos poder… ”.
-Menos dinero…
“Sí señor, claro, menos dinero; por supuesto, pues eso también influye y no se está en igualdad de condiciones para negociar. Está el sesgo emocional, el educacional, los prejuicios… Todo esto hace que las dos partes de un conflicto no estén en condiciones de igualdad y hay que buscar los medios que puedan complementar y equilibrar de nuevo la balanza para que, de verdad, puedan sentarse y acordar”.
-¿Nota esa polarización en los conflictos de familia: están teniendo mucho peso las diferencias ideológicas?
“Sí. Los conflictos de familia son particularmente complejos, pero sí está influyendo la situación política, que enrarece las relaciones de confianza. Se nota que, en el ámbito de la familia, a veces no se habla de determinados asuntos porque saben que van a causar tensión, y no solo en las familias, sino en las juntas generales de socios, donde también se ve mucha polarización, frase hecha, se elige bando y no se piensa, se opta por el mayoritario o minoritario…”.
-¿Por qué cree que Canarias es la región con más conflictividad judicial y laboral, y la segunda en litigiosidad de España? ¿A qué lo achaca, a nuestro carácter?
“Es verdad, muy interesante… No hay comunidad donde los abogados estén más saturados y sobre esto no podemos echarle la culpa a la tardanza en la justicia, un mal endémico en todo el territorio nacional porque no es que tengamos más colas, sino que se generan nuevos conflictos. A lo mejor es verdad que hemos perdido un poco la esencia canaria; es decir, somos en teoría gente tranquila y hospitalaria, pero lo cierto es que somos un poco desconfiados y cada vez más… Cómo decirlo…”.
-Somos un poco azorrados…
“Exactamente, lo tradicional del mago canario… Sí, hay un poquito de desconfianza. Por ejemplo, cuando se hacen algunos documentos sobre descripciones de fincas y hay que modificar el catastro… “.
-Catastro que es un verdadero desastre, por cierto…
“Cierto, cierto, una continua lucha para ir actualizándolo… Pues en ese momento, el colindante siempre viene con suspicacias y, cuando no tiene razones para oponerse, lo hace por viejas rencillas, no porque se invada su finca. Somos desconfiados y a lo mejor no tenemos una tradición suficiente de resolución de conflictos que no sea acudir a un tercero para nos ampare, nos tutele… Como que necesitamos un juez para que lo solucione. Es curioso, pero el dato resulta inexorable y no me había parado a reflexionar detenidamente en esto… “.
-Es que, encima, se nos conoce por nuestra supuesta nobleza, solidaridad…
“Sí, por ese talante, pero somos muy conflicticos”.
-¿Cómo convence a esta gente que suele optar por el litigio de que, aunque sea un tópico, resulta mejor un mal acuerdo que un buen conflicto?
“Normalmente, uso la realidad práctica; es decir, a veces enquistar un conflicto y que se prolongue muchos años agota mentalmente y acaba con los ahorros de los litigantes, por lo que es mejor ceder en algunas cosas y resolverlo. La parte económica y emocional de tranquilidad son importantes. Luego, intentas recalcarle que el suceso ya acaeció, ya pasó la afrenta, discrepancia, malentendido… y volver sobre lo mismo no va a solucionarlo e intentas poner al compareciente en una situación de futuro y cómo se sentiría recompensado, cómo se sentiría a gusto. A partir de ahí, construyes y tiendes puentes”.
-¿Existen porcentajes de satisfacción con los acuerdos, lo tienen calculado? ¿Mucha gente se arrepiente y lo traslada…?
“Me temo que aún no ha habido tiempo para estudiarlo, no hay estadísticas, pero sí puedo decir que no me consta que nadie se haya arrepentido antes de la ley, ni siquiera en los casos más complejos. Se suelen cumplir los acuerdos”.
-¿Sí tiene sensaciones sobre cuántos conflictos se evitan de buscar una conciliación antes?
“Por derecho comparado, en otros países sí hay porcentajes y se suele hablar de que entre un 10 y un 15% de asuntos se solucionan antes de ir a los tribunales, lo que eso en España supondría unas 700.000 causas menos en un lustro. Descargaríamos tanto los tribunales que, sin duda, merecería la pena”.
-¿Cuál ha sido el acuerdo más difícil que ha logrado y cuál el que, por imposible, más le ha frustrado hasta ahora?
“(Risas) Porque la ley comienza, no ha habido muchos, pero la frustración suele darse con aquellos casos en los que había acuerdo en las partes esenciales y, al final, las cosas adjetivas, tangenciales, las no importantes han inclinado la balanz, teniendo que discutir pese a que el pacto estaba tan cerca. Es verdad que hay que elegir las batallas que se luchan y, como dice la teoría de Harvard sobre cambiar posición por intereses, pues lo otro es secundario y podría obviarse, estos casos dan mucha pena. Y normalmente se dan no por cuestiones jurídicas, sino emocionales”.
-Eso es, básicamente, Teoría de Juegos sobre la balanza final: ¿algún caso en concreto que le haya dolido más?
“Sí, es verdad que es Teoría de Juegos, y no había caído… En los casos de herencia, sí es muy satisfactorio que, cuando se realiza una propuesta razonable pero generosa, la otra parte se lo pregunta a su abogado y éste reconoce esa generosidad, sobre la marcha se firma, no se tarda ni una semana… Un conflicto de años pasa a una única semana. Eso es esperanzador…”.
-Pues sí que hay herencias bloqueadas durante decenios por simplemente no sentarse y escuchar a la otra parte…
“Es así, esto sí que es algo que se sabía hace tiempo, pero que se comprueba cada vez más: cómo cambia la óptica solo con sentarse y escuchar al otro. La tensión se rebaja de una manera evidente y tengo expedientes de herencias en mi notaría sin resolver desde hace décadas…”.
-¿Es coherente con esto que piensa e intenta aplicar en su trabajo con lo que ha hecho en su vida, su entorno o familia o, por el contrario, alguna vez dijo: ‘vamos a juicio y punto’?
“(Carcajada) Muy buena pregunta; me gusta lo de la coherencia. Sí, procuro predicar con el ejemplo y no he tenido circunstancias familiares tan conflictivas, pero es verdad que esto no dejan de ser instrumentos que sirven para la cotidianidad ante cualquier pequeño conflicto para procurar que no haya una escalada y entender que las relaciones sanas no son aquellas en las que no hay problemas, sino las que intentan sanarlos en el ámbito laboral, en la familia, con los amigos… Aprender a verbalizar y ponerte en el lugar del otro ayuda en la vida general y es verdad que, al final, tienen solución, pues siempre se puede construir algo mejor. Me he dado cuenta, con la mediación y los medios alternativos, de que la concordia permite construir de manera compartida con el otro una solución que nunca habrías alcanzado solo. Esto te hace corresponsable y esos conflictos sí que se resuelven de manera definitiva porque tú lo has resuelto y te sientes copartícipe del acuerdo”.