Ángel Víctor Torres: “Si PP y Vox ganan el 29N, los menores migrantes se quedarán en Ceuta y Canarias”

Nos atiende pese a su ajetreada agenda ministerial, donde sin olvidar nunca a Canarias Ceuta ha sido prioritaria por la misión presidencial para devolver la normalidad a la ciudad autónoma sin vulnerar la legislación vigente. Reconoce que, cuando vuelve a Canarias, aprecia la diferencia entre el respeto que sigue presidiendo en sus calles y la ausencia del mismo allí donde el insulto ha ganado tanto terreno, como ocurre en Madrid. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966), tiene muy claro que nos jugamos mucho en las elecciones del mes que viene.
-Tal día como este domingo se cumplen dos meses de su nombramiento como autoridad en Ceuta. ¿Qué balance nos ofrece?
“Han sido dos meses muy muy intensos en Ceuta y, es verdad, recibí la encomienda del presidente sobre el 23 de agosto y justamente llevaré apenas 60 días. Creo que la situación es objetivamente otra. Teníamos asentamientos que han sido icónicos como la playa del Trampolín, la de Benítez, el Guano… y han desaparecido. Hemos podido reubicar a más de 2.000 personas en operativos llevados a cabo durante un día y pico en cada uno de estos lugares una vez que hemos tenido los recursos, y desde el 10 de agosto cerca de 13.000 personas han retornado a Marruecos”.
¿Qué pasó con los 1.300 millones para Canarias tras el adelanto electoral? Eso no va por la Diputación Permanente al tratarse de una ley orgánica.
“No se equivoca. Esto queda en manos del próximo Gobierno de España, del que salga de la elecciones inminentes. Así es. Y esa es una de las grandes decisiones que tienen que tomar los canarios y canarias a la hora de votar el próximo 29 de noviembre. Me explico. Ya está aprobado. Lo ha aprobado un gobierno, el Gobierno de España, y lo ha aprobado también el Cobierno de Canarias, aunque es lamentable que la consejera no estuviera allí porque es del PP. Hay que tenerlo claro cuando vayamos a votar el próximo mes: nos juzgamos eso”.
¿Por qué retornan a Marruecos?
“La mayoría de ellos retorna porque, una vez que los levantamos de los asentamientos, los dirigimos al centro de atención temporal, y ahí se le toma la huella y se les dice lógicamente que se les va a incoar un expediente. Y es entonces cuando la mayoría prefieren regresar a Marruecos antes que tener un expediente que probablemente acabe en devolución porque los marroquíes no tienen derecho a la protección internacional, excepto en ciertos supuestos”.
No pocos llegaron a Ceuta engañados…
“Así es. Cuando llegué había más de 20.000 personas en las calles, y han regresado ya cerca de 13.000. Por tanto, la realidad es otra en una ciudad de 80.000 habitantes con 13.000 inmigrantes menos que los que había cuando asumí el mando único. Poco a poco, la normalidad se va recuperando. La situación actual es bastante más cercana a la normalidad de la que algunos desean, esos que quieren mantener permanentemente una situación de conflicto con el gobierno de España”.
Lo cuenta como si fuera fácil.
[Sonríe] “Cuando llegué había solo tres recursos de campamento y para 3.000 personas; hoy tenemos doce que albergan a más de 8.000. Apenas se habían llevado a cabo unos pocos triajes, y ahora tenemos más de 5.000…”.
Para quienes lo desconozcan, gracias al triaje se sabe, por ejemplo, si es menor o no…
“Exacto. Y también para saber cómo se llama y de dónde viene, lo cual puede ser importante en caso de que solicite asilo. En resumen, en estos dos meses mi dedicación principal ha sido Ceuta, y si bien la autoridad funcional tiene un mandato hasta diciembre prorrogable, también se puede acortar. Estoy convencido que podemos acortar esos plazos porque ahora la situación es muchísimo mejor que la que había”.
Como canario, me suena mucho lo que me cuenta. Mientras funciona la derivación o repatriación de los adultos, nunca ocurre lo mismo con los menores. ¿Qué pasa con los que entraron a Ceuta?
“Pues lo que yo advertí. El menor de edad, de acuerdo a la ley del menor, no puede ser devuelto. Han regresado a Marruecos 13.000 personas y todas son mayores. Por eso es un engaño, una irresponsabilidad, un error en el que ha caído también el presidente de Ceuta, porque hay unas elecciones cercanas porque al final es populismo. Diciendo que lo que hay que hacer con los menores es devolverlos a todos y de manera inmediata. Los menores son competencia ordinaria de la comunidad autónoma, de la ciudad autónoma de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas. Pues hay más de 3.000 menores, y no han regresado a Marruecos hasta hoy ni uno. Ni uno. Para responder a los menores, solo hay una opción, intentar que sean reagrupados en su país de origen, y lo estamos haciendo. Ya hemos culminado unos 60 expedientes, pero no nos ha respondido aún Marruecos. La otra opción es, o se reubican en el resto del territorio peninsular, o se quedan en los territorios fronterizos”.
¡Pero eso no es justo porque ni Canarias ni Ceuta tienen que afrontar ese esfuerzo en solitario!
“Así lo entiende tanto el Gobierno de España como el ministro que le habla, y por eso se ha apostado por la reubicación en el resto del territorio español. Es histórica la modificación de la ley de extranjería que conseguimos en el año 24. De hecho, le voy a dar un dato curioso; Menores que estaban en Ceuta los meses de agosto, septiembre y octubre y que se han ido a la Península son cerca de 300. Exactamente 288. Aunque las comunidades a donde van se nieguen, van. O a través de la reagrupación familiar, en familias que están en la península, 288. Pero a Marruecos, cero. Están engañando a la gente: Los menores no se pueden devolver. Hasta Meloni los tiene en su país, ni siquiera los puede mandar a terceros países como Libia. No ha mandado a ninguno porque están protegidos por una ley superior. La única opción es no se queden en los territorios frontera, que es lo que quieren Vox y el PP. Y eso es importante, porque el 29 de noviembre también está en juego que, si acaban gobernando PP y Vox en España, los menores que llegan a Canarias se quedarán en Canarias”.
¿Sabría decirme cuántos menores migrantes han salido de Canarias hacia la Península, por ejemplo y sin ir más lejos, el último año?
“Deme un momento que se lo digo… [Apenas tarda unos segundos en responder] Los menores que han salido desde Canarias al resto de la Península en un año, cerca de 2.000”.
Da la impresión de que, ante un escenario idéntico de migración irregular descontrolada, usted ha sido capaz de entenderse mejor con las autoridades canarias que con las ceutíes, lo cual no deja de ser llamativo dado que en Canarias gobierna Coalición Canaria, que es el segundo partido más votado en las Islas tras el suyo, que es el PSOE…
“Sí, y yo sigo tendiendo la mano, lo he dicho siempre y lo voy a seguir haciendo, al Gobierno de Ceuta, por muchos palos que nos pongan en las ruedas”.
Políticamente hablando, se vuelve para Canarias. ¿Nota cuando regresa a las Islas que aquí se mantiene ese mínimo de respeto frente a la mala educación que se genera desde Madrid?
“Tengo que reconocer que es así. Es decir, cada vez que piso Canarias la situación es distinta, el ambiente es otro”.
Sean partidarios o adversarios con los que trata, ¿verdad?
“Sí, sí. La convivencia está más normalizada. Mantengo buenas relaciones con prácticamente todos mis adversarios políticos, incluso algunos a los que legítimamente les he quitado una alcaldía o los he censurado, y a la inversa. Seguimos teniendo un trato afable y amable porque vivimos en un territorio… Se lo digo de otra manera porque es lo que he hecho en el Consejo de Ministros. Cuando usted me preguntaba antes por qué de esa relación con el gobierno canario, tengo una premisa y un principio: Por encima de todo está la defensa de nuestra tierra y defender las cosas buenas para los canarios y canarias. Jamás podría entender que un político, porque gobierne otro, vaya a perjudicar a su gente. Nunca lo he hecho. Y he visto que otros lo han hecho y lo han hecho en el Consejo de Ministros, como ocurrió en su momento con José Manuel Soria. Yo entiendo la política justo al revés. A mí me alegra donde yo estoy con el actual gobierno de Canarias aunque estemos en la oposición. Pese a que ganáramos las elecciones, que la ganamos, no actúo con venganza ni con revancha”.
Hablemos más de Canarias, donde el problema de la vivienda es insoportable. Al Gobierno que usted presidió, el del cuatripartito, le acusan de no haber construido ni una sola vivienda.
“Es que cuando llegamos al Gobierno de Canarias es que no había ni siquiera un plan de vivienda. No había nada”.
Porque todo eso se paró cuando estalló la burbuja inmobiliaria, ¿verdad?
“Todo, diez años antes de que llegáramos al Gobierno de Canarias. Nosotros conseguimos primero un pacto, que por cierto, lo firmamos en marzo del 20. Y luego lo llevamos a pleno. Y aprobamos un plan de vivienda en diciembre del año 20. Y esas son las obras que se están haciendo”.
-En un territorio como el canario, no tiene sentido creer que el problema de la vivienda se arreglará solo construyendo más viviendas. ¿O es así?
“En absoluto. Lo que tendría que responder el actual gobierno de Canarias es por qué, después de casi tres años y medio, no han tensionado las zonas urbanas de las ciudades grandes como se lo han pedido los alcaldes y alcaldesas”.
-¿Por qué cree que no lo han hecho?
“Porque esa una medida que protege al inquilino, que es de justicia social, que tiene un sedimento progresista y este gobierno no ha defendido esos principios”.
En sentido inverso, me está diciendo que el gobierno está protegiendo otros intereses que no son los de los inquilinos…
“Lo que es evidente es que ahí están los hechos. En Cataluña ha funcionado con un presidente autonómico progresista como es Salvador Illa; se ha contenido el aumento del alquiler. Pero aquí, en Canarias, no lo han querido hacer. Y hay una segunda cuestión, quienes viven en espacios turísticos y tienen su residencia. Desde el PSOE hemos intentado que tengan en cuenta esa realidad, y nos han votado en contra y se han colocado al lado de los que tienen más poder frente a la mayoría social. Por tanto, si tú una vivienda que es residencial la abocas a que sea turística, eso va a encarecer las viviendas residenciales, es una regla matemática”.
¿Cómo valora lo aprobado sobre viviendas vacacionales en las Islas durante esta legislatura?
“Provocó una proliferación tremenda de altas de viviendas vacacionales, y eso encarece la vivienda residencial”.
Canarias padece ahora mismo un terrible problema con el territorio. Las principales autopistas están colapsadas todos los días, no hay vivienda para la gente y los servicios públicos, de por sí tensionados, sufren además la carga de un turismo inasumible por su volumen. ¿No es tiempo ya de echarle una repensada colectiva en vez de seguir directos al desastre total?
“Creo que, sobre esto, el actual Gobierno de Canarias ha hablado mucho mucho de palabra, pero muy poco de acción”.
El que presidió quien luego fue su vicepresidente, Román Rodríguez, algo hizo, ¿verdad?
“Sí. Está claro. Algo hizo. Ojo, nuestro territorio es el que es. Necesitamos viviendas sociales, necesitamos abaratar los alquileres, necesitamos tensionar los espacios, necesitamos hacer que las viviendas vacías se llenen, necesitamos que las viviendas que son residenciales no pasen por obligación a turística y respetar también al propietario. Sí, hay muchas medidas que hemos planteado desde el PSOE. ¿Qué haríamos si estuviésemos en el Gobierno de Canarias? Por supuesto, una tasa turística. Fundamental también para la contención de lo que significa la ocupación de los espacios, también de las viviendas, también de que el turismo sea mucho más propositivo con la economía de nuestra tierra en cuanto a la justicia económica, ¿no? Todo eso son cuestiones que me animan a regresar políticamente a Canarias”.