Jordi Wild carga contra Abascal tras cancelar su entrevista: “Es una falta de respeto a mi trabajo”

Santiago Abascal ha cancelado su entrevista con Jordi Wild, prevista para este miércoles, 11 de noviembre, en el pódcast The Wild Project. La decisión de Vox llega después de la controversia por los 40 minutos que quedaron fuera de la emisión de la entrevista del dirigente político con David Broncano en La revuelta, de RTVE.
El creador de contenido, cuyo canal de YouTube cuenta con unos ocho millones de suscriptores, ha mostrado su malestar por la cancelación y ha acusado al partido de modificar las condiciones acordadas cuando faltaban pocas horas para la grabación.
“Es triste no poder cumplir el cuatro de cuatro, es una falta de respeto a mi trabajo”, ha afirmado Jordi Wild en un vídeo de 14 minutos difundido en su canal y redes sociales, en el que explica cómo se desarrollaron las conversaciones con Vox.
La cancelación ha sido confirmada por el propio partido, que ha anunciado que Abascal no participará en entrevistas donde Vox no tenga garantizada la posibilidad de disponer y utilizar sus respuestas. La formación vincula esta decisión a su desacuerdo con RTVE y la productora El Terrat por la edición de la entrevista emitida el lunes 9 de noviembre.
Jordi Wild denuncia cambio de condiciones a última hora
Según ha explicado el youtuber, su intención era entrevistar a los cuatro principales candidatos a las elecciones generales, con un formato común y las mismas condiciones para todos.
Wild asegura que había establecido un acuerdo para garantizar que las conversaciones se publicaran íntegramente y sin modificaciones posteriores.
El creador se comprometía a no alterar el contenido de las entrevistas, mientras que los participantes debían aceptar que no podrían solicitar recortes o cambios una vez realizada la grabación.
De acuerdo con su versión, todos los candidatos aceptaron firmar esas condiciones, incluido Vox, aunque asegura que esta última formación fue la que mostró mayores reticencias.
Wild sostiene que llevaba varios días preparando la conversación con Abascal, con reuniones, documentación y análisis de datos para plantear preguntas al candidato.
Tras grabar el martes la entrevista con Pedro Sánchez, su equipo le comunicó que Vox quería suscribir un nuevo contrato debido a la polémica surgida con La revuelta.
El presentador afirma que aceptó estudiar ese nuevo acuerdo, pero que posteriormente recibió otra exigencia: que Vox realizara la grabación y conservara los derechos audiovisuales de la entrevista.
Según su relato, el partido presentó esta condición como un ultimátum para mantener la cita.
Ante esta situación, Wild contactó con el jefe de campaña de Vox para intentar alcanzar un acuerdo, aunque asegura que durante la conversación comenzó a sospechar que la formación ya había decidido cancelar su participación.
El creador ha cuestionado las exigencias planteadas y ha defendido su independencia para desarrollar entrevistas sin que los invitados controlen el contenido audiovisual.
SANTIAGO ABASCAL NO VENDRÁ A THE WILD PROJECT https://t.co/kU4YSDyTEn— Jordi Wild (@JordiWild) November 11, 2026
Vox cancela la entrevista tras la polémica de La revuelta
La decisión de Vox se produce después de la entrevista concedida por Santiago Abascal a David Broncano el lunes 9 de noviembre.
El partido sostiene que RTVE y El Terrat incumplieron lo acordado al no entregar ni publicar la grabación íntegra, incluidos los 40 minutos que quedaron fuera de la emisión.
Según la formación, entre los fragmentos no emitidos había intervenciones sobre sanidad, defensa de los servicios públicos y energía.
Vox también critica que no se le ofreciera la posibilidad de indicar qué partes consideraba de mayor interés para los espectadores.
Estas afirmaciones forman parte de la versión del partido sobre el acuerdo con el programa y no acreditan por sí mismas un incumplimiento de RTVE.
A raíz de esta controversia, Vox ha anunciado que Abascal dejará de participar en programas que se reserven el control exclusivo de la edición y publicación de sus respuestas sin reconocer al partido facultades equivalentes para disponer del material.
La formación ha precisado que no atribuye ningún incumplimiento a Jordi Wild y que la cancelación responde a las nuevas condiciones que ha decidido establecer para sus apariciones.
«Llevo días preparando esta entrevista»
Jordi Wild ha lamentado especialmente el trabajo realizado antes de recibir la cancelación.
El presentador ha explicado que cada conversación requiere preparar documentación, revisar datos y diseñar preguntas específicas para cada candidato. Su objetivo, según ha señalado, era someter a todos ellos a entrevistas exigentes.
También ha cuestionado qué interés tendría en censurar una conversación con Abascal, dado el escrutinio público que generaría cualquier modificación del contenido.
La suspensión impide, por el momento, completar la ronda de cuatro entrevistas que Wild había organizado con los principales candidatos.
La controversia deja así dos versiones enfrentadas sobre las condiciones de la grabación: Jordi Wild sostiene que Vox cambió las exigencias después de haber aceptado un acuerdo, mientras que el partido defiende que sus nuevas condiciones buscan evitar conflictos como el que denuncia con RTVE.
Por ahora, Vox no ha anunciado una nueva fecha para la entrevista con The Wild Project.