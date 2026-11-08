Josep Borrell: “Nuestra generación sabía que viviría mejor que sus padres; hoy la juventud europea ya no tiene esa certeza”

Pocos conocen los engranajes de las instituciones españolas y europeas como Josep Borrell, cuya trayectoria de más de cuatro décadas incluye responsabilidades al frente de ministerios, la presidencia del Parlamento Europeo y la jefatura de la diplomacia comunitaria. Hoy preside el centro de investigación Cidob, desde donde analiza los principales desafíos de un escenario internacional cada vez más convulso. El dirigente socialista visitó Tenerife la semana pasada para recoger el Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS y presentar La montaña rusa, un libro del exministro de Hacienda chileno Mario Marcel, cuyo prólogo firma el propio Borrell y que invita a reflexionar sobre el descontento ciudadano, la democracia y el impacto de las fracturas institucionales. Precisamente, el malestar social presente hoy en Europa vertebra buena parte de esta entrevista, que recorre también sus inicios políticos durante la Transición y los cambios que ha experimentado el mundo desde entonces.
-¿Qué supone para usted recibir este reconocimiento desde Canarias?
“Me siento muy honrado y muy agradecido. Cuando uno se acerca ya a los 80 años, es muy bonito que alguien valore positivamente esa trayectoria. Han sido 40 años de vida política, desde las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, cuando fui elegido concejal de Majadahonda, hasta que dejé el puesto de alto representante de la Unión Europea, hace ya más de un año. Lo agradezco mucho y lo pongo en valor”.
-¿Mantiene algún vínculo con las Islas?
“Muchos. La primera vez que vine fue en el viaje de fin de carrera, en el año 1969. Desde entonces he venido innumerables veces. Una de ellas, de manera muy polémica, con motivo de la adaptación del régimen fiscal canario al IVA, coincidiendo con la entrada de España en la Unión Europea, cuando yo era secretario de Estado de Hacienda”.
-También está aquí para presentar un libro sobre el estallido social chileno de 2019 y el proceso de reforma constitucional que desencadenó. En España, la presión ciudadana ha sido igualmente determinante en etapas de cambio, como ocurrió durante la Transición.
“Todas las transiciones tienen detrás a una sociedad que las facilita o las obstaculiza. Cuando las instituciones son incapaces de evolucionar, pueden producirse explosiones revolucionarias, como la de Chile en 2019, que impulsó un proceso de cambio constitucional en un país que aún se regía por la Constitución de Pinochet. Fue una auténtica explosión social, muy distinta de lo que estamos viendo en Francia o Barcelona, con 20 estaciones de metro incendiadas y 200 supermercados vandalizados. La sociedad y el sistema político habían sido incapaces de evolucionar. Es como una botella de gas que se agita sin quitarle el tapón: la presión se acumula hasta que estalla. La cuestión es si hay que quitar el tapón o evitar agitar demasiado la botella”.
-Quienes lucharon por conquistar la democracia asisten hoy a una aparente reivindicación de la dictadura entre algunos jóvenes…
“No creo que se quiera volver a vivir aquello. Algunos jóvenes dicen que con Franco se vivía mejor, aunque ni siquiera conocen cómo era la España franquista. Yo he sido ministro de Obras Públicas y secretario de Estado de Hacienda durante muchos años y he visto cómo España cambiaba por completo, tanto física como económica, social y políticamente. Sin embargo, la juventud europea carece hoy de expectativas claras de futuro. Nosotros sabíamos que íbamos a vivir mejor que nuestros padres. A los 25 o 30 años ya habíamos aprobado una oposición, teníamos una situación estable, una hipoteca, hijos y habíamos accedido a una vivienda modesta. Hoy, la juventud tiene un futuro mucho más sombrío y no cree que vaya a vivir mejor que sus padres”.
-¿Puede ese malestar social ayudar a entender el crecimiento de la extrema derecha en España y en otros países?
“Hay quienes venden soluciones sencillas y falsas a problemas complejos y reales. No se inventan los problemas, porque los problemas están ahí. Lo que hacen es plantear soluciones que no lo son, pero que tienen la virtud de la simplicidad: basta con hacer esto y todo se resuelve. También está el papel de las redes sociales y el ascenso de figuras políticas que en los años de la Transición no habrían tenido ninguna relevancia. Hoy discutimos más la anchura de los pantalones de los líderes políticos que la profundidad de sus ideas. Cuando se trata simplemente de descalificar al contrario, en vez de poner en evidencia sus propuestas, la política se degrada. Creo que hay una cierta degradación del nivel intelectual de la política. Antes no había redes sociales y los discursos eran largos. Ahora todo tiene que ser corto, instantáneo y mediático. La apariencia vale más que el contenido”.
-El mundo ha cambiado mucho en muy poco tiempo…
“El mundo ha cambiado telúricamente. Los europeos creíamos que podíamos vivir en paz y, de repente, la guerra asoma en nuestras fronteras. Creíamos que la prosperidad estaba garantizada y nos encontramos con una competencia feroz de China. Pensábamos que nuestras libertades estaban sólidamente ancladas en los sistemas políticos y, de repente, vuelve a aparecer la extrema derecha y también la extrema izquierda, pero sobre todo la extrema derecha. El escenario ha cambiado radicalmente desde que me fui a Bruselas”.
-¿En qué están fallando las instituciones para que una parte de la sociedad haya perdido esas expectativas de futuro?
“En dar respuesta a sus preocupaciones, porque detrás de ese malestar existen razones profundas. El problema surge cuando se buscan chivos expiatorios, como la migración, a la que se atribuyen todos los problemas. Es un discurso xenófobo que ignora que, aunque plantea dificultades, también aporta soluciones. España necesita población migrante ante el invierno demográfico, pero debe regular su llegada, favorecer su integración y garantizar el cumplimiento de las leyes. No podemos mantener a cientos de miles de personas en situación irregular. No critico la regularización, sino que hayamos esperado tanto para llevarla a cabo. Esas personas viven sin derechos, con miedo a ser expulsadas y expuestas a la explotación laboral. Es un fracaso colectivo, como el de la vivienda, del que son responsables todas las administraciones”.
-Canarias ha vivido de primera mano la crisis migratoria como frontera sur de Europa. Desde las Islas existe una sensación de abandono por parte de España y de la Unión Europea. ¿Entiende ese sentimiento?
“No creo que Canarias haya estado olvidada. Si no fuera por el despliegue de los medios del Estado en las Islas, la situación sería muy difícil, por no decir imposible. Yo he sido responsable del servicio de salvamento marítimo. No nos hagamos las víctimas. Canarias no es el único lugar que recibe estos flujos migratorios. También ocurre en Lampedusa y en la frontera oriental de Grecia. Por tanto, hay que prevenir la migración irregular y combatirla, pero, al mismo tiempo, los migrantes son seres humanos y, cuando llegan a tierra, no se les puede tratar como basura. Hay que ocuparse de ellos. Esta es una de las cuestiones más polémicas de la política europea actual”.
-Ha mencionado también la vivienda, uno de los principales problemas a los que se enfrenta hoy la ciudadanía…
“La crisis de la vivienda era una crisis que no hacía falta ser un genio para prever. Cuando uno observa el crecimiento de la población y lo compara con el ritmo de construcción de viviendas, ve que existe una brecha creciente. De repente, la situación se ha vuelto insostenible. Como ocurre con la regularización, el problema termina siendo tan grande que explota. Gobernar es prever y anticiparse a las explosiones, ir poniendo remedio a medida que el problema crece, en lugar de esperar a que te caiga encima”.
-El corto plazo suele imponerse en política.
“En democracia existe esta regla de juego: el gobernante quiere ser reelegido. Proponer políticas que generan costes durante los próximos cuatro años y cuyos beneficios llegarán después es difícil, porque el coste lo pagará el gobernante y el beneficio lo recogerá quien venga después”.
-China, por ejemplo, no está sujeta a esos cálculos políticos, aunque sabemos el régimen dictatorial que es…
“Para prever no hace falta un sistema autoritario, sino una sociedad informada. La democracia parte de la premisa de que los ciudadanos pueden valorar los costes y beneficios a corto y largo plazo, aunque es una hipótesis difícil de cumplir en plena sociedad de la desinformación. Cuesta que cale un discurso que pida sacrificios hoy para obtener beneficios mañana. Basta pensar en la prevención de incendios: invertir una décima parte de lo que cuesta apagarlos permitiría actuar antes, evitar pérdidas naturales y resultaría mucho más rentable. Tampoco sirve de nada que las instituciones se culpen unas a otras. En España, los dos grandes partidos son incapaces de establecer un mínimo diálogo. Ante una crisis como la de Ceuta, calificada como una agresión a la soberanía nacional, ni siquiera hablaron. La democracia es conversación, pero en el Parlamento no se habla: se insulta”.
-¿No cree que nuestras democracias necesitan más mecanismos para facilitar la participación de los ciudadanos en el debate político?
“Creo que hay que preguntarse hasta qué punto los partidos políticos cumplen hoy la función para la que fueron creados. Soy militante de mi partido desde 1975. Soy un socialista pata negra… más bien vieja. Pero hay que preguntarse hasta qué punto los partidos políticos siguen cumpliendo su función fundamental: socializar la política, hacer que la política y la ciudadanía no sean mundos aparte. La política es una actividad social compartida. Se trata de difundir en la sociedad la toma de decisiones, la asunción de responsabilidades y la elección de los representantes. Me pregunto si los partidos políticos siguen cumpliendo esa función o si se han convertido cada vez más en organizaciones endogámicas, en las que se trabaja en circuito cerrado y los representantes se eternizan en sus puestos. La política se ha convertido en una carrera profesional, en lugar de ser una forma de evitar que quede reservada a los políticos. Cuando alguien me pregunta por la calle si soy político, le digo: Usted también. Todos somos ciudadanos de una democracia viva, todos somos sujetos políticos. Pero la gente no tiene esa impresión”.
-Con las elecciones generales en el horizonte y unas encuestas poco favorables al PSOE, ¿cómo ve las opciones del partido?
“Eso lo decidirán los ciudadanos. Las elecciones sirven para evaluar la gestión del Gobierno saliente y comparar las propuestas de futuro. Para ello, los partidos deben poner sus proyectos sobre la mesa. No tengo la menor idea de qué ocurrirá, pero los responsables políticos tienen la obligación de explicar sus propuestas sin recurrir al miedo ni presentar una victoria del adversario como el fin del mundo. Los ciudadanos valorarán lo que se ha hecho y lo que se propone hacer. Para eso está la democracia”
-En cuestiones como Palestina, España ha adoptado una posición más firme que otros países vecinos. Usted se ha mostrado muy crítico con la respuesta de Europa.
“En Israel se está produciendo una involución preocupante hacia un Estado teocrático e iliberal. Lamento mucho la respuesta europea, dominada por Alemania y por la posición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que apoya a Netanyahu haga lo que haga, sin la menor sombra de crítica, y que es una sionista convencida. Y eso no es un insulto, es creer que por fin el pueblo de Israel pudo volver a la Tierra prometida, prometida por Dios, se entiende. Hoy hay una verdadera limpieza étnica en Cisjordania. Europa se calla y deja hacer. En este contexto, el Gobierno español ha tenido mucho mérito y ha mantenido una posición muy clara, especialmente Pedro Sánchez, a quien se valora mucho internacionalmente. Europa ha caído en la más absoluta falta de respeto por los derechos humanos. No tengo palabras suficientes para calificar su posición”.
-En este contexto de polarización y auge de los nacionalismos, ¿considera que el proyecto europeo sigue vigente?
“Claro que sigue vigente. Si no tuviéramos Europa, tendríamos que inventarla”.
De la panadería familiar a los primeros pasos de la democracia
Josep Borrell nació el 24 de abril de 1947 en La Pobla de Segur (Lérida). Allí recuerda una infancia en la que compaginaba el trabajo en la panadería de su padre con los estudios de bachillerato, que cursó por libre desde casa con la ayuda de su madre.
Las becas le permitieron formarse en disciplinas como Ingeniería Aeronáutica, Economía y Matemáticas. “La economía ayuda si quieres trabajar en política, pero la ingeniería no: te hace demasiado racional. Y la política tiene un componente muy grande de irracionalidad”, reflexiona.
Tras pasar por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, su vuelta a España coincidió con la muerte de Franco. Fue entonces cuando decidió implicarse en las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, en Majadahonda, el municipio madrileño donde residía. “Nos movía una cierta voluntad de servicio. Era aquello de que había que arrimar el hombro, empujar para consolidar la democracia”.
Borrell evoca aquella etapa como unos años “extraordinariamente fértiles y positivos”, aunque lamenta que España esté volviendo a “un enfrentamiento político que creíamos superado”.