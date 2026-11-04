Contigo La Palma presenta su proyecto político para las elecciones de 2027 este jueves en La Laguna

La formación Contigo La Palma celebrará este jueves, 5 de noviembre de 2026, en
instalaciones de La Laguna Gran Hotel (en el centro histórico de La Laguna y muy cerca
de la plaza del Adelantado) y a partir de las 19.00, su primer encuentro político fuera de
la isla de La Palma y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Esta cita, que se concibe para exponer los objetivos políticos de ese nuevo partido, el
liderado por Javier Gutiérrez Taño y por ahora solo con ámbito de actuación insular,
pretende aglutinar en una de las salas de aquel hotel a representantes de la comunidad
universitaria, a empresarios, trabajadores y público en general, entre ellos los palmeros
residentes en Tenerife u otras islas que deseen acercarse in situ a las políticas ideadas por
Contigo La Palma con el propósito de dar un vuelco a la situación actual de la Isla Bonita,
anclada en el involucionismo, con falta de estímulos e impulsos fiables y sin apenas
reacción, algo que se ha agudizado tras los efectos del volcán Tajogaite.
Las personas que deseen participar en esta convocatoria pueden mostrar su voluntad de
asistir al acto lagunero a través de la página web de inicio de la formación política
www.contigolapalma.es.
El acto será abierto al público en general hasta completar aforo, y tendrá una duración en
torno a hora y veinte minutos. La actividad contará con la periodista y comunicadora Alba
Pérez, que conducirá el encuentro, y en él se expondrán, entre otras intervenciones, las
bases políticas del partido a través de su actual presidente, Javier Gutiérrez Taño.
La actividad programada se ha dividido en varias fases: diálogo entre Javier Gutiérrez
Taño y la periodista, proyección de un video con explicación sobre las principales
temáticas de acción política y, por ultimo, espacio dedicado a preguntas de los asistentes,
a la participación de las personas que forman parte del aforo.