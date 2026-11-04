La Palma vuelve a sufrir un apagón dos días después del cero energético

La Palma ha sufrido este miércoles, 4 de noviembre, un nuevo apagón eléctrico que ha dejado sin suministro a 13.740 puntos de la Isla durante 22 minutos. La incidencia se produce apenas dos días después del cero energético que afectó a todo el territorio insular y que mantuvo interrumpido el servicio durante cuatro horas.
Según ha informado Endesa a la agencia EFE, el incidente se registró a las 7.23 horas, cuando varios grupos de generación de la central eléctrica de Los Guinchos se desconectaron y provocaron una situación de inestabilidad en la red de media tensión.
La compañía eléctrica ha confirmado que el suministro quedó completamente restablecido a las 7.45 horas, después de 22 minutos de interrupción.
Qué ha provocado el nuevo apagón en La Palma
Endesa ha explicado que el origen inmediato del incidente fue la desconexión de varios grupos de generación de la central de Los Guinchos, aunque todavía se desconoce qué provocó esa desconexión.
La empresa ha señalado que algunos de los equipos de generación de esta instalación tienen entre 50 y 54 años de antigüedad. No obstante, por el momento no ha establecido una relación directa entre la edad de los grupos y la avería registrada este miércoles.
La interrupción ha afectado a 13.740 suministros, aunque la información facilitada hasta ahora no concreta qué municipios o zonas de La Palma se han visto afectados por el corte.
Dos apagones en apenas tres días
El nuevo incidente se produce después del cero energético registrado el pasado lunes, 2 de noviembre, cuando toda La Palma quedó sin suministro eléctrico.
Aquella interrupción se prolongó durante cuatro horas y afectó a 50.508 suministros, según los datos de Endesa.
A diferencia del apagón del lunes, que afectó a la totalidad de la Isla, la incidencia de este miércoles ha sido parcial y se ha resuelto en 22 minutos.
Los dos episodios han tenido lugar en un intervalo de apenas tres días. Por ahora, la compañía no ha confirmado si existe alguna relación técnica entre ambos incidentes.
La causa concreta de la desconexión registrada este miércoles continúa sin determinarse, según la información facilitada por Endesa.