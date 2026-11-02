La Palma recupera el 100% del suministro eléctrico tras casi cuatro horas de apagón general

La isla de La Palma ha recuperado el 100% del suministro eléctrico tras el cero energético registrado durante la mañana de este lunes, 2 de noviembre. Endesa y Red Eléctrica (REE) han confirmado que el servicio quedó completamente restablecido a las 10.26 horas, después de un apagón general que afectó a 50.508 suministros durante casi cuatro horas.
La interrupción comenzó a las 06.38 horas, en plena tormenta eléctrica, cuando se produjo la desconexión de la central térmica de Los Guinchos. Las causas exactas del incidente continúan pendientes de esclarecer, aunque los primeros indicios apuntan a una posible relación con el episodio meteorológico que ha afectado a la Isla.
Endesa ha agradecido públicamente la colaboración de la ciudadanía durante las labores de reposición. “Agradecemos la paciencia y comprensión de todas las personas afectadas durante el proceso de recuperación”, ha señalado la compañía en su perfil de X.
Qué provocó el cero energético en La Palma
Según el balance facilitado por el Cabildo de La Palma, los problemas en la red eléctrica comenzaron varias horas antes del apagón general.
A las 04.10 horas se produjo una primera incidencia en la línea de transporte eléctrico Guinchos-Valle, de 66 kilovoltios, que provocó una interrupción del suministro en la subestación de Valle y dejó sin electricidad a 17.624 clientes.
El servicio pudo recuperarse a las 05.40 horas mediante maniobras en la red de media tensión, aunque la línea de alta tensión continuaba fuera de servicio.
Sin embargo, a las 06.38 horas se produjo un segundo fallo que provocó el cero energético en toda La Palma, con 50.508 suministros afectados.
La recuperación comenzó a avanzar a partir de las 07.56 horas, cuando Red Eléctrica realizó una maniobra que permitió iniciar la conexión progresiva de los grupos de generación de la central de Los Guinchos.
Durante los trabajos también se registraron dificultades para arrancar uno de los grupos móviles de gas, por lo que fue necesario poner en funcionamiento un grupo diésel.
A las 08.40 horas, este equipo quedó conectado a la red y comenzó a aportar energía al sistema. Veinte minutos después, las barras de 20 kilovoltios ya estaban energizadas y unos 1.300 clientes habían recuperado el suministro.
Finalmente, a las 10.26 horas se restableció por completo la electricidad en La Palma, según han informado fuentes de Red Eléctrica a EFE.
El Gobierno advierte de problemas estructurales
Tras recuperar el suministro, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha señalado que mantiene un estrecho contacto con Endesa y Red Eléctrica para esclarecer las causas del incidente.
El departamento autonómico advierte de que el sistema eléctrico de La Palma arrastra problemas estructurales en la generación, el transporte y la distribución de electricidad.
Según la Consejería, estas deficiencias ya habían sido identificadas y se trabaja en distintas soluciones para reforzar la seguridad del suministro y reducir el riesgo de nuevas interrupciones.
Algunas de estas actuaciones ya se encuentran en marcha, mientras que otras avanzan a un ritmo que el Ejecutivo considera “más lento de lo deseable”.
La recuperación del suministro no supone, por tanto, que se hayan resuelto los problemas estructurales señalados por el Gobierno autonómico.
Un apagón en plena alerta por fuertes lluvias
El cero energético coincidió con un episodio de lluvias intensas y tormentas eléctricas en La Palma, que llevó al Gobierno de Canarias a activar la alerta máxima por precipitaciones.
La Dirección General de Emergencias también declaró la situación de alerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA) para coordinar la respuesta institucional y evaluar las posibles afecciones a los servicios esenciales.
La coincidencia de ambos episodios obligó a desarrollar las maniobras de recuperación del sistema eléctrico mientras la Isla permanecía afectada por las condiciones meteorológicas adversas.
Aunque el suministro ya ha quedado completamente restablecido, las compañías eléctricas y el Gobierno de Canarias mantienen pendiente el esclarecimiento de las causas que provocaron el apagón.