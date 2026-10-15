Adjudicadas las obras de 118 viviendas protegidas en Los Llanos de Aridane

Gestur Canarias ha formalizado recientemente el contrato para la redacción del proyecto y la construcción de 118 viviendas protegidas en Los Llanos de Aridane, por un importe de 26,5 millones de euros y un plazo máximo de 29 meses.
El consejero delegado de la empresa pública, Agoney Piñero, ha firmado el contrato con la Compañía General de Construcción Abaldo S.A., adjudicataria de los trabajos, que incluye también la urbanización y la puesta en servicio de la promoción de viviendas, de uno, dos y tres dormitorios con garaje y trastero.
La actuación está financiada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que transfirió 28,7 millones de euros al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, propietario de la parcela.
REDACCCIÓN DEL PROYECTO
El Ayuntamiento encomendó a Gestur Canarias la tramitación del proyecto básico, así como la gestión de la contratación que combina la redacción del proyecto y la ejecución de las obras.
Esta promoción se suma a otras actuaciones en marcha en La Palma para dar respuesta a la emergencia habitacional que dejó la erupción de Cumbre Vieja, cuya lava destruyó unas 1.345 viviendas. Para agilizar la reposición, se aprobó una ley especial que facilita la construcción de vivienda protegida en el Valle de Aridane y en otros puntos de la isla. En el municipio de Los Llanos avanzan las obras de un edificio de 53 viviendas que se destinarán prioritariamente a los afectados que residen en casas contenedor y de madera. A diferencia de estas, las de la nueva promoción se adjudicarán a los solicitantes generales del registro de demandantes de vivienda.
En conjunto, la inversión en vivienda protegida en la isla alcanza 92 millones de euros: 56,5 millones de la Consejería de Presidencia, 22 millones del Icavi y 14 millones del Cabildo.