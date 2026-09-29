Robert Kirshner, director del TMT, tras descartar La Palma: “Buscamos ubicarlo en Hawái, su sitio inicial”

El Observatorio Internacional TMT (TIO) ha confirmado que ya no está considerando actualmente el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, como ubicación para el Telescopio de Treinta Metros (TMT). La organización explica que sus socios analizaron la propuesta de financiación presentada por España, pero finalmente decidieron no aceptarla.
La declaración, firmada este martes, 29 de septiembre, por Robert Kirshner, director ejecutivo del TIO, ofrece nuevos detalles sobre una decisión que había sido comunicada previamente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: “Los socios del TIO sometieron la propuesta de financiación de España a una consideración exhaustiva y cuidadosa, y finalmente no pudieron aceptar la propuesta”.
La consecuencia inmediata es que La Palma queda, por ahora, fuera de los planes del TMT. “El TIO no está considerando actualmente el Roque de los Muchachos”, afirma el responsable del proyecto.
El consorcio mantiene como objetivo continuar trabajando para instalar el gigantesco telescopio en Maunakea, Hawái, emplazamiento seleccionado originalmente como ubicación preferente.
El TMT exculpa a España de la decisión
El comunicado pone especial énfasis en desvincular el rechazo de cualquier problema técnico o de gestión relacionado con la candidatura española.
“Para ser claros, la decisión del TIO no refleja ninguna deficiencia en el trabajo del equipo español”, sostiene Kirshner.
El director ejecutivo explica que financiar una infraestructura científica de las dimensiones del TMT, con participación de varios países y una vida útil prevista de 50 años, supone una operación compleja: “Esos eran nuestros desafíos a resolver, no los de España”, recalca.
El TIO asegura además que la propuesta española fue “innovadora y sólida” y recuerda que durante meses sus equipos trabajaron con los responsables españoles en cuestiones relacionadas con ingeniería, costes y calendario para una eventual instalación en el Observatorio del Roque de los Muchachos.
Agradece el trabajo de España y Canarias
Kirshner agradece expresamente la implicación de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, así como el trabajo de la secretaria general de Investigación, Eva Ortega Paíno; el director general del CDTI, José Moisés Martín Carretero, y el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet.
El reconocimiento se extiende al Ministerio, CDTI, Banco Europeo de Inversiones e ICO, además del Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma.
El TIO sostiene que el desenlace tampoco modifica su valoración de la calidad científica del Observatorio del Roque de los Muchachos ni del prestigio internacional del IAC.
“Valoramos nuestra relación con España y recibimos con agrado continuar el diálogo sobre colaboración científica”, concluye Kirshner.