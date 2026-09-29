PSOE y Sumar pactan el nuevo decreto de vivienda

El PSOE y Sumar han alcanzado este martes un acuerdo para sacar adelante el nuevo decreto de vivienda que debe aprobar el Consejo de Ministros, después de una negociación que se ha prolongado hasta el último momento y que ha provocado que la reunión del Ejecutivo comenzara con una hora de retraso.
Según informa El País, los dos socios del Gobierno han cerrado el pacto con el objetivo declarado de responder a las demandas ciudadanas en materia de vivienda, después de que durante las últimas horas persistieran diferencias sobre algunas de las medidas que debía incorporar la norma.
Las medidas que han marcado la negociación
Uno de los principales puntos de discusión entre PSOE y Sumar ha sido el alcance de las medidas destinadas a los inquilinos.
Sumar había trasladado este lunes al PSOE una nueva propuesta en la que reclamaba, entre otras cuestiones, la regulación del alquiler de habitaciones, la renovación automática de los contratos y una mayor protección frente a los desahucios.
Durante las negociaciones del lunes, ambas formaciones habían avanzado además en la prórroga de los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 y en medidas sobre sus precios. Sin embargo, seguían abiertas otras cuestiones que Sumar consideraba imprescindibles para respaldar el texto.
El alcance definitivo de cada una de estas medidas dependerá del texto aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que conviene esperar a conocer el decreto para detallar sus condiciones y beneficiarios.