La Agencia Tributaria busca personal en Canarias. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes, 29 de septiembre, una convocatoria de 197 plazas de acceso libre en toda España, de las que 14 se distribuyen inicialmente en Canarias: ocho en la provincia de Las Palmas y seis en Santa Cruz de Tenerife.
Las plazas corresponden al grupo profesional I2 del personal laboral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La convocatoria se enmarca en las ofertas de empleo público correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.
El anexo dedicado específicamente a las plazas de acceso libre establece una distribución inicial de ocho puestos en Las Palmas y seis en Santa Cruz de Tenerife, hasta alcanzar las 14 plazas correspondientes al Archipiélago.
Cómo solicitar las plazas de la Agencia Tributaria
Las personas interesadas disponen de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE, para presentar la solicitud.
El procedimiento debe realizarse por vía electrónica. Los aspirantes tendrán que cumplimentar la solicitud de admisión, efectuar el pago de la correspondiente tasa de derechos de examen y presentar la solicitud conforme a las bases del proceso.
La inscripción se realiza mediante el modelo 791 de la Agencia Tributaria, destinado a la admisión en pruebas selectivas y a la liquidación de las tasas correspondientes.
La Agencia Tributaria publicará las bases y los actos derivados del proceso selectivo en su sede electrónica. También estarán disponibles a través del Punto de Acceso General de la Administración.