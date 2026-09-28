Maricarmen podrá volver a casa tras alcanzar sus representantes un acuerdo con Urbagestión

Representantes de Maricarmen y Urbagestión han alcanzado este lunes un acuerdo para que la octogenaria pueda regresar “con carácter inmediato” a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que residió durante 70 años y de la que fue desahuciada el pasado miércoles.
El acuerdo, pendiente de convalidación por la propia Maricarmen –todavía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón–, se ha producido tras más de cuatro horas de reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).
Así lo ha trasladado la consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel, en rueda de prensa al concluir el encuentro, en torno a las 22 horas, en la que ha informado de que el acuerdo contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos.
De Miguel ha explicado que el contrato se suscribirá con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y al amparo del Servicio de Intermediación del Alquiler de la empresa municipal.
“El acuerdo permitirá a Maricarmen regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos”, ha señalado De Miguel, quien ha agradecido a la propiedad su disposición a ofrecer una renta “muy por debajo del precio de mercado”.
La responsable de la EMVS no ha precisado la cantidad exacta porque Maricarmen todavía debe presentar documentación para calcularla, aunque ha asegurado que se mantendrá dentro de los márgenes establecidos por los equipos de la empresa municipal.
CONTRATO DE OCHO AÑOS Y REGRESO TRAS EL ALTA
Por su parte, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha indicado que la renta será aproximadamente similar a la que la mujer venía abonando antes del lanzamiento. El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y no incluirá “ninguna particularidad especial”.
“No ha habido grandes discrepancias, pero no deja de ser una negociación en la que hay que revisar más de 20 cláusulas y ver puntos y comas. Éramos muchos juristas en la mesa y siempre es complicado, pero finalmente hemos alcanzado un acuerdo muy satisfactorio”, ha explicado.
Maricarmen no ha podido participar en la reunión debido a que continúa hospitalizada, por lo que la defensa deberá comunicarle ahora las condiciones pactadas para que tome una decisión y, en su caso, firme el contrato.
La intención es agilizar los trámites para que, si acepta el acuerdo, pueda regresar directamente a la vivienda cuando reciba el alta hospitalaria. Sus pertenencias continúan en el interior del inmueble porque, según ha recordado su abogada, no tuvo tiempo de recogerlas antes de que se ejecutara el lanzamiento.
El programa municipal ofrecerá a Maricarmen asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal durante la vigencia del contrato. Para la propiedad incluye un seguro multirriesgo del hogar y otro de impago de las rentas.
Ana de Miguel ha subrayado que el Ayuntamiento culmina con esta mediación el “acompañamiento” prestado a Maricarmen a través de los servicios sociales, la ayuda a domicilio, la terapia ocupacional y el ofrecimiento de un alojamiento alternativo sin coste en una residencia municipal.
UN ACUERDO “POSITIVO” QUE LLEGA “TARDE”
Duro ha valorado de forma “muy positiva” el resultado de la reunión, aunque ha lamentado que el acuerdo haya llegado varios días después del desahucio y después de que Maricarmen tuviera que ser trasladada al hospital.
“Esto llega tarde porque llega días después de su desahucio y después de haber llevado a una persona a una situación en la que nunca debería haberse visto”, ha señalado la letrada, quien ha confiado en que, si Maricarmen acepta y firma el contrato, el conflicto pueda concluir de una forma “mejor y más feliz para todos”.
Duro ha calificado de “histórico” que una persona pueda regresar a una vivienda después de haberse ejecutado su lanzamiento. También ha pedido que estas soluciones se busquen antes de que las personas afectadas se encuentren en la calle.
“Creo que no hemos vivido algo igual. Esto debería suponer un cambio y hacerse norma. Las administraciones públicas tienen que ponerse a trabajar en las alternativas habitacionales antes de que se produzcan los desalojos forzosos”, ha defendido.
“FRUTO DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL”
La abogada ha atribuido el acuerdo a la movilización social y sindical desarrollada durante los últimos días. “Sin el apoyo del Sindicato de Inquilinas y sin toda la movilización social que ha habido, esto no habría sido posible”, ha afirmado Duro, acompañada por la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Carolina Vilariño, y por Vicente, primo de Maricarmen.
La letrada ha recordado la imagen de la mujer saliendo en camilla del inmueble y siendo trasladada directamente al hospital, una escena que ha descrito como “la imagen de la vergüenza” y que, según ha remarcado, “no se puede repetir”.
Por su parte, Vilariño ha coincidido en que el acuerdo no se habría alcanzado sin la presión mantenida desde el desahucio. “Hubiese sido otro desahucio más sin respuesta o un desahucio invisible si no hubiese existido acompañamiento sindical”, ha sostenido. “Luchar sirve, hay esperanza y podemos construir cosas mejores si las peleamos”, ha añadido Vilariño.
LA ACAMPADA DE SOL CONTINUARÁ
El Sindicato de Inquilinas había advertido antes de conocerse el resultado de la reunión de que la acampada instalada desde el sábado en la Puerta del Sol continuaría más allá de que se alcanzara un acuerdo individual para Maricarmen o de que el Gobierno aprobara un real decreto de vivienda.
La organización reclama la aprobación íntegra del ‘decreto Maricarmen’, con medidas como la renovación automática de los contratos de alquiler, una regulación contra los abusos en los arrendamientos temporales y por habitaciones y la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional.
El Gobierno mantiene su intención de llevar este martes al Consejo de Ministros el Real Decreto-ley de vivienda, aunque el acuerdo sobre su contenido continúa abierto y varios de sus socios parlamentarios han advertido de que todavía están lejos de respaldarlo.
CUARTO INTENTO DE DESAHUCIO
Maricarmen fue desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la que residía desde 1956. El contrato de renta antigua había sido firmado originalmente por su padre y posteriormente se subrogó en ella.
Urbagestión adquirió el inmueble en 2018 y acudió a los tribunales al considerar extinguido el arrendamiento. Aunque una sentencia inicial dio la razón a Maricarmen, la Audiencia Provincial falló posteriormente a favor de la propiedad y el Tribunal Supremo inadmitió en diciembre de 2023 el recurso presentado por su defensa.
El lanzamiento se ejecutó en el cuarto intento, después de que cientos de personas pasaran la noche frente al edificio para tratar de impedirlo. Maricarmen, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, fue evacuada en camilla por sanitarios del Samur y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
El desahucio provocó una marcha el sábado desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’, tras la que comenzó la acampada en el conocido como ‘kilómetro cero’.