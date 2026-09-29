Asesinan a dos alumnos de la universidad mexicana donde estudiaba la canaria Claudia Tacoronte

Dos alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados a tiros en Cuernavaca, apenas 15 días después del crimen de la joven canaria Claudia Tacoronte, que realizaba una estancia académica en esta región de México.
Según informa la Agencia Efe, las dos víctimas eran adolescentes y estudiaban en la Preparatoria Número 2 de la UAEM. Ambos murieron la noche del sábado durante un ataque armado registrado en la colonia Chulavista. Un tercer joven resultó herido.
La agresión se produjo alrededor de las 21.30 horas en la avenida principal de esta colonia. Hombres armados dispararon contra los jóvenes y posteriormente huyeron.
Hasta el momento, las autoridades no han informado de detenciones relacionadas con este ataque ni han establecido públicamente cuál fue el móvil.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos confirmó que los dos fallecidos formaban parte de su comunidad estudiantil. La institución reclamó una investigación rápida y exhaustiva y pidió medidas para garantizar espacios seguros para los jóvenes.
El asesinato de la canaria Claudia Tacoronte
Este nuevo crimen se produce apenas dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte, una joven canaria de 21 años que se encontraba en Morelos realizando una estancia académica.
Tacoronte, estudiante de la Universidad de Granada, había llegado al estado mexicano en agosto para realizar un intercambio en la UAEM. La joven murió el 12 de septiembre en Cuautla, después de ser atacada con un arma blanca para robarle su teléfono móvil.
Tras su asesinato, la Universidad de Granada decidió suspender temporalmente tres intercambios académicos previstos con destino a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
La comunidad universitaria de esta institución mexicana ya había protagonizado durante este año protestas y un prolongado paro tras los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, dos estudiantes de 18 años asesinadas con pocos días de diferencia entre febrero y marzo.