Christian Brueckner rompe su silencio sobre Madeleine McCann 19 años después: qué está confirmado y qué no

Christian Brueckner, principal sospechoso para las autoridades alemanas en la desaparición de Madeleine McCann, ha revelado por primera vez públicamente dónde asegura que se encontraba la noche del 3 de mayo de 2007. Su relato aporta detalles hasta ahora desconocidos, pero una parte fundamental sigue sin contar con confirmación pública de las autoridades.
El alemán sostiene que estaba a unas 150 yardas, unos 137 metros, del complejo turístico de Praia da Luz donde se alojaba la familia McCann. Afirma que se encontraba en una playa vendiendo marihuana y que fue parado hasta tres veces por policías mientras trataba de abandonar la zona. Brueckner niega cualquier implicación en la desaparición.
Las declaraciones han recorrido medios de numerosos países durante los últimos días. Sin embargo, no todo lo que Brueckner relata está acreditado oficialmente.
Qué asegura Christian Brueckner que ocurrió aquella noche
Brueckner ha explicado al Mail on Sunday que aquella noche se encontraba cerca del alojamiento de Madeleine porque estaba vendiendo droga. Según su versión, había pasado anteriormente por España y había introducido marihuana en Portugal.
El dato más llamativo de su relato afecta directamente a la actuación policial de aquellas horas.
Brueckner sostiene que fue parado tres veces por la Policía en Praia da Luz mientras los agentes buscaban a Madeleine. También asegura que llevaba droga en su furgoneta, pero que los policías no la encontraron.
Su explicación para abandonar rápidamente el lugar es precisamente esa: asegura que pretendía evitar que los controles policiales descubrieran los estupefacientes.
También ha explicado por qué no había dado hasta ahora públicamente esta versión detallada sobre sus movimientos. Brueckner sostiene que permaneció en silencio porque considera que los investigadores pretenden incriminarlo.
Se trata, en todos estos casos, de afirmaciones del propio Brueckner.
Lo que las autoridades sí han confirmado sobre el caso Madeleine McCann
Hay otros elementos que sí constan oficialmente.
La Policía Judiciaria portuguesa confirmó en junio de 2025 que las autoridades alemanas mantenían un procedimiento preliminar contra un ciudadano alemán sospechoso del homicidio de Madeleine Beth McCann. Portugal ejecutó entonces una Decisión Europea de Investigación solicitada por Alemania para realizar nuevas búsquedas en el municipio de Lagos.
La propia Fiscalía de Braunschweig confirmó aquellas diligencias. Los trabajos se realizaron en Portugal con la colaboración de las autoridades portuguesas y agentes de la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana (BKA). La Fiscalía evitó entonces facilitar más detalles sobre el trasfondo de las actuaciones.
Madeleine desapareció el 3 de mayo de 2007 de un apartamento turístico de Praia da Luz, en el Algarve portugués. Tenía tres años. Por su parte, Brueckner ha estado desde 2020 en el centro de la investigación alemana, pero no ha sido acusado formalmente por la desaparición de la niña británica.
Los tres controles policiales que siguen sin confirmación pública
Aquí aparece la principal incógnita que dejan sus nuevas declaraciones.
En las fuentes oficiales consultadas no aparece una confirmación pública de que Brueckner fuera parado tres veces por la Policía portuguesa durante el dispositivo desplegado tras la desaparición, tal y como sostiene ahora.
La Policía Judiciaria mantiene a Madeleine McCann en su listado oficial de personas desaparecidas. No obstante, las últimas comunicaciones oficiales localizadas sobre las actuaciones relacionadas con Brueckner no corroboran ese episodio concreto de los tres controles.
Esto no significa que los controles no se produjeran. Significa que esa parte de su relato no consta públicamente confirmada por las autoridades en las fuentes oficiales consultadas.
La distinción resulta especialmente importante en un caso sometido durante casi dos décadas a una enorme atención mediática.
Scotland Yard mantiene abierta la investigación
La investigación británica tampoco está cerrada.
La Policía Metropolitana de Londres mantiene activa la Operation Grange, abierta inicialmente en 2011 para revisar las investigaciones realizadas hasta entonces sobre la desaparición. En 2013 pasó formalmente de revisión a investigación.
Scotland Yard señala actualmente en su página oficial que continúa trabajando con las autoridades policiales de Portugal y Alemania y que el Ministerio del Interior británico sigue financiando la operación.
Por tanto, las nuevas palabras de Brueckner añaden por primera vez su versión pública detallada sobre dónde asegura que estaba aquella noche, pero no equivalen a un nuevo hallazgo policial ni a una prueba nueva anunciada por los investigadores.
Casi dos décadas después de la desaparición, el caso continúa abierto en varios países y la incógnita fundamental permanece sin resolver: qué ocurrió con Madeleine McCann la noche del 3 de mayo de 2007.