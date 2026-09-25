El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y Aqualia iniciarán el próximo martes 29 de septiembre una obra de emergencia para sustituir un tramo del colector de saneamiento de Punta Brava, conocido como el “acueducto”, debido al avanzado deterioro que presenta por su exposición continuada al ambiente marino.
La actuación obligará a establecer restricciones temporales de estacionamiento en la zona para garantizar el paso y posicionamiento de los camiones cisterna que prestarán apoyo durante los trabajos. En concreto, estará prohibido aparcar en la calle Ruimán desde las 6.00 horas del 29 de septiembre hasta las 16.00 horas del 1 de octubre, y en la plaza Manuel Ballesteros desde las 18.00 horas del 29 de septiembre hasta las 16.00 horas del 30 de septiembre.
La intervención tiene como objetivo renovar de manera preventiva una conducción de la red general de saneamiento que ha alcanzado el final de su vida útil y reducir así el riesgo de averías, filtraciones o vertidos junto al litoral.
Los trabajos se desarrollarán en la trasera de la calle Añaterve, donde se sustituirá una tubería de fundición de 300 milímetros de diámetro que discurre de forma aérea entre dos pilares estructurales frente al mar.
Según explica el Ayuntamiento, la exposición permanente al entorno marino ha provocado un importante proceso de corrosión en la conducción, por lo que se procederá a su sustitución mediante trabajos manuales y un sistema de andamiaje homologado. La estructura estará protegida con mallas textiles de alta densidad para evitar la caída de materiales o residuos al medio.
Una fase crítica de un máximo de siete horas
La parte más delicada de la actuación será la desconexión de la tubería actual y la instalación de la nueva conducción. Para ello se activará un bypass hidráulico y un sistema de control de caudales, apoyado por camiones cisterna que operarán en coordinación con la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de El Caletón.
La denominada ventana de trabajo hidráulico activo tendrá una duración máxima prevista de siete horas, periodo durante el cual se ejecutará el corte y la sustitución efectiva del colector.
Al tratarse de una infraestructura situada directamente frente al mar, esta fase estará condicionada por las condiciones meteorológicas y marítimas. Solo podrá ejecutarse con ausencia de vientos significativos, oleaje contenido y sin previsión de lluvias.
Una vez instalada la nueva conducción, los trabajos continuarán durante los días siguientes con actuaciones complementarias, como remates de hormigón y la sustitución de tapas de registro. Según el Consistorio, estas tareas se realizarán en seco y no afectarán al funcionamiento de la red de saneamiento.
El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, señala que la intervención busca actuar de manera preventiva sobre “una infraestructura especialmente sensible por su ubicación junto al mar” y evitar que el deterioro termine generando problemas en el litoral.
Por su parte, el concejal de Concesiones Administrativas, Pedro Antonio Campos, explica que la intervención ha sido planificada junto a Aqualia para reducir al mínimo el tiempo de afección directa a la red.
El concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo, precisa que la actuación se centrará en la conducción aérea situada en la trasera de la calle Añaterve.
El proyecto, denominado “Sustitución de tubería de saneamiento en acueducto y resto colector existente en red de saneamiento en borde del barrio de Punta Brava”, ha sido adjudicado a Aqualia y contará con la dirección de obra de Trazas Ingeniería, S.L. El acta de comprobación de replanteo fue firmada el pasado 23 de septiembre.
El Ayuntamiento y Aqualia piden a residentes y conductores que respeten la señalización provisional de prohibición de estacionamiento durante el desarrollo de los trabajos.