Puerto de la Cruz exige explicaciones al Cabildo por las obras de ampliación de la depuradora

El área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que dirige el edil David Hernández, ha reaccionado ante las quejas vecinales generadas por las obras de ampliación de la depuradora en la urbanización de Los Frailes, que en los últimos días han provocado molestias por ruidos y un posible daño ambiental en el entorno.
DIARIO DE AVISOS se hizo eco de las denuncias realizadas por varios vecinos y vecinas de la zona quienes además, se sienten abandonados por los responsables municipales ya que no se han dignado a pasar por el lugar, explicarles el proyecto y saldar sus dudas sobre el mismo.
Según Hernández, desde el primer momento en que se detectaron estas incidencias, el área que dirige se puso en contacto con la empresa encargada de ejecutar los trabajos y con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), responsable último del proyecto.
La respuesta municipal se ha materializado en un oficio remitido la semana pasada desde el área al Ciatf, en el que se reclama que se rindan cuentas sobre el desarrollo de unas obras que, según el escrito, no estarían ajustándose a lo estipulado en la evaluación ambiental del proyecto.
El documento, registrado bajo el expediente municipal 3249/2023, hace referencia expresa a la construcción de la nueva EDAR Comarcal (Fase I) y advierte de que, en las actuaciones desarrolladas hasta la fecha, no se habrían tenido en cuenta los aspectos recogidos en el Documento Ambiental del Proyecto, redactado específicamente para el Proyecto Técnico.
Este documento establecía la obligación de implementar un estudio detallado sobre la protección de la flora y la fauna de la zona, mediante la realización de prospecciones.
El escrito reitera, además, una solicitud ya expresada previamente en el Informe sobre la Evaluación de Impacto Ambiental en el que se estimaba necesario establecer protocolos de trasplante para todas las especies vegetales canarias afectadas por las obras, en coordinación con el departamento municipal de Parques y Jardines.
El objetivo de estos protocolos sería recoger con detalle todos los extremos relativos a las actuaciones sobre flora y vegetación, incluyendo los métodos de trasplante que se emplearán, los lugares más adecuados para la nueva plantación, el control de las marras -es decir, de los ejemplares que no logren arraigar tras el trasplante- y la erradicación de especies exóticas que puedan haberse introducido en la zona durante los trabajos.
Con este oficio, firmado por el concejal delegado del área, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz busca que el Ciatf, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre este asunto, garantice el cumplimiento estricto de los compromisos ambientales adquiridos antes de continuar con el desarrollo de las obras, necesarias para dar respuesta a las necesidades de saneamiento del municipio.