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Buscan a Francisco, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde agosto

El Centro Nacional de Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar al hombre, de 53 años y 1,75 metros de altura, y pide comunicar cualquier información sobre su paradero al 091
Francisco se encuentra desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado mes de agosto
Alerta difundida por el Centro Nacional de Desaparecidos para localizar a Francisco F. H. | CNDES
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El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido una alerta para tratar de localizar a Francisco F. H., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 2 de agosto de 2026.

Según la información incluida en la ficha oficial, el hombre tenía 53 años en el momento de su desaparición, mide 1,75 metros y es de constitución física normal. Tiene los ojos azules y el pelo canoso.

El CNDES solicita colaboración ciudadana para ayudar a localizarlo y recuerda que cualquier persona que disponga de información sobre su paradero puede ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.

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La alerta ha sido compartida también a través de los canales oficiales del Centro Nacional de Desaparecidos con el objetivo de ampliar su difusión.

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