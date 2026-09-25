Buscan a Francisco, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde agosto

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido una alerta para tratar de localizar a Francisco F. H., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 2 de agosto de 2026.
Según la información incluida en la ficha oficial, el hombre tenía 53 años en el momento de su desaparición, mide 1,75 metros y es de constitución física normal. Tiene los ojos azules y el pelo canoso.
El CNDES solicita colaboración ciudadana para ayudar a localizarlo y recuerda que cualquier persona que disponga de información sobre su paradero puede ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.
La alerta ha sido compartida también a través de los canales oficiales del Centro Nacional de Desaparecidos con el objetivo de ampliar su difusión.