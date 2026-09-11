Alerta por dos desaparecidos en Canarias: piden colaboración ciudadana

Dos hombres permanecen en paradero desconocido en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de ellos desapareció el pasado mes de agosto y el otro durante este mes de septiembre.
El primero es Nicolás Luis S. H., de 55 años. Según los datos aportados, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene el pelo negro y los ojos marrones.
El segundo desaparecido es Antonio P. S., de 60 años. También mide alrededor de 1,75 metros, tiene los ojos marrones y el pelo castaño.
Piden colaboración para localizar a los dos desaparecidos
La colaboración ciudadana puede resultar clave para avanzar en la localización de ambos hombres.
Cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a encontrarlos puede comunicarla a la Policía Nacional a través del 091.
La propia Policía señala este teléfono como una de las vías para adelantar información sobre una desaparición y facilitar datos sobre la persona buscada.
También puede consultarse la información disponible a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).