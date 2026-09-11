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Alerta por dos desaparecidos en Canarias: piden colaboración ciudadana

Nicolás Luis, de 55 años, desapareció en agosto y Antonio, de 60, durante este mes de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria
Nicolás Luis S. H. y Antonio P. S., desaparecidos en Canarias. | CNDES
Nicolás Luis S. H. y Antonio P. S., desaparecidos en Canarias. | CNDES
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Dos hombres permanecen en paradero desconocido en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de ellos desapareció el pasado mes de agosto y el otro durante este mes de septiembre.

El primero es Nicolás Luis S. H., de 55 años. Según los datos aportados, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene el pelo negro y los ojos marrones.

El segundo desaparecido es Antonio P. S., de 60 años. También mide alrededor de 1,75 metros, tiene los ojos marrones y el pelo castaño.

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Piden colaboración para localizar a los dos desaparecidos

La colaboración ciudadana puede resultar clave para avanzar en la localización de ambos hombres.

Cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a encontrarlos puede comunicarla a la Policía Nacional a través del 091.

La propia Policía señala este teléfono como una de las vías para adelantar información sobre una desaparición y facilitar datos sobre la persona buscada.

También puede consultarse la información disponible a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).

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