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Buscan a Froilán, desaparecido en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos España ha difundido una alerta por la desaparición
El desaparecido en Tenerife, Froilán. SOS DESAPARECIDOS
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La asociación SOS Desaparecidos España ha difundido una alerta por la desaparición de Froilán D.C., un hombre de 62 años al que se le perdió la pista el pasado 5 de octubre en el municipio de El Rosario, en Tenerife.

El hombre de 62 años, recoge una descripción de altura de 1,74 cm, complexión delgada, pelo castaño y ojos verdes.

Cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre su paradero puede ponerse en contacto a través del teléfono 868 286 726. También se pueden comunicar posibles pistas mediante el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

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