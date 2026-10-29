Buscan a Froilán, desaparecido en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos España ha difundido una alerta por la desaparición de Froilán D.C., un hombre de 62 años al que se le perdió la pista el pasado 5 de octubre en el municipio de El Rosario, en Tenerife.
El hombre de 62 años, recoge una descripción de altura de 1,74 cm, complexión delgada, pelo castaño y ojos verdes.
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Cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre su paradero puede ponerse en contacto a través del teléfono 868 286 726. También se pueden comunicar posibles pistas mediante el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su desaparición.