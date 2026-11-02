Buscan a Ana Delia, desaparecida en Tenerife

La Asociación SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Ana Delia, una mujer de 48 años desaparecida en Santa Cruz de Tenerife desde el pasado miércoles, 28 de octubre.
Según la información difundida por la asociación, la mujer mide 1,67 metros de estatura, es de complexión gruesa, tiene el pelo negro y los ojos marrones.
Ante su desaparición, SOS Desaparecidos ha hecho un llamamiento a la población para que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se ponga en contacto con la asociación.
Para ello, ha facilitado el teléfono 868 286 726, al que pueden dirigirse quienes dispongan de algún dato que contribuya a localizar a Ana Delia.
La asociación insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y de la difusión de la alerta para tratar de dar con el paradero de la mujer.