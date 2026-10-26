Buscan a Alexandru, desaparecido desde el 9 de octubre en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta urgente para localizar a Alexandru N., un hombre de 36 años desaparecido desde el pasado 9 de octubre en Igueste de San Andrés, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Según la información facilitada por la organización, el desaparecido mide 1,70 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos castaños. Además, es de nacionalidad moldava.
En el cartel de búsqueda difundido por SOS Desaparecidos se incluye una fotografía de Alexandru para facilitar su identificación y se solicita la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero.
La asociación pide que cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a localizarlo se ponga en contacto a través del teléfono 868 286 726 o del número 609 486 305, correspondiente a la Delegación de Canarias. También se pueden comunicar posibles pistas mediante el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su desaparición.