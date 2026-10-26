Un crucero con destino a Canarias choca contra dos barcos y cancela el viaje de 2.428 pasajeros

El crucero ‘Mein Schiff 3‘, que tenía previsto viajar desde Alemania hasta Canarias, tuvo que cancelar su travesía después de colisionar contra dos buques portacontenedores en el puerto de Bremerhaven. El accidente, ocurrido el sábado 24 de octubre, dejó a 2.428 pasajeros sin poder iniciar sus vacaciones, aunque no se registraron heridos.
Según informó la Policía alemana, el incidente se produjo cuando una fuerte ráfaga de viento desvió al crucero durante la maniobra de salida del puerto. El barco terminó impactando contra dos portacontenedores de la naviera MSC que permanecían atracados.
A bordo del Mein Schiff 3 viajaban 2.428 pasajeros y 922 tripulantes, un total de 3.350 personas. Tras el accidente, la operadora TUI Cruises anunció la cancelación de la travesía debido a los daños ocasionados.
Una fuerte ráfaga de viento provoca el accidente
El crucero había iniciado las maniobras para abandonar el puerto alemán cuando las condiciones meteorológicas complicaron su salida.
Una ráfaga de viento desplazó la embarcación hacia dos portacontenedores que se encontraban atracados uno junto al otro.
El impacto provocó daños de distinta consideración en ambos barcos. Según el comunicado policial recogido por la prensa alemana, uno de los portacontenedores sufrió desperfectos leves, mientras que el otro presentó daños considerables en su estructura.
La Policía detalló que la colisión abrió una brecha de varios metros en el costado de babor del buque de mayor tamaño y deformó las guías utilizadas para sujetar los contenedores.
Los daños se localizaron por encima de la línea de flotación, por lo que no se produjo ninguna entrada de agua en los buques afectados.
Los remolcadores intentaron evitar el choque
El accidente quedó registrado en varios vídeos difundidos en redes sociales. Las imágenes muestran cómo varios remolcadores intentan intervenir para impedir que el crucero alcance los portacontenedores.
Pese a las maniobras, no consiguieron evitar la colisión.
Después del impacto, el Mein Schiff 3 regresó a la terminal de cruceros de Bremerhaven, donde se procedió al desembarque de los pasajeros.
La compañía TUI Cruises canceló el viaje previsto a Canarias, mientras que las autoridades ordenaron suspender los planes de navegación de los tres barcos implicados.
La información difundida hasta el momento no precisa cuándo podrá reanudar su actividad el crucero ni qué alternativas se han ofrecido a los pasajeros afectados.