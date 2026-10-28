Abascal, el único candidato que no suspende sus actos de precampaña por la tragedia ferroviaria en Toledo

Santiago Abascal es el único líder de los principales partidos que mantiene sus actos de precampaña este miércoles, 28 de octubre, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado decenas de fallecidos. Mientras el PSOE, el PP y el resto de formaciones han cancelado sus agendas electorales, el presidente de Vox ha decidido continuar con sus compromisos en Santander y Valladolid para denunciar lo que considera una degradación de las infraestructuras españolas.
El líder de Vox ha responsabilizado políticamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del siniestro, aunque las causas concretas del choque entre un AVE y un tren Iryo permanecen bajo investigación. Sus acusaciones se producen cuando los servicios de emergencia continúan atendiendo a las víctimas y los afectados.
En una entrevista concedida a Espejo Público, recogida por Europa Press, Abascal ha enviado un mensaje de solidaridad a los familiares de los pasajeros y a quienes sienten preocupación por viajar en tren. Sin embargo, ha relacionado lo ocurrido con la situación de las infraestructuras ferroviarias y la gestión del Ejecutivo.