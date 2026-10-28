sucesos

Canarias ofrece sus recursos de emergencia tras el accidente de tren en Toledo

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas ha mostrado la "plena colaboración" con el CENEM tras el siniestro ferroviario
Agentes de los Servicios de Emergencia trabajan en el lugar del accidente. EP
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

El Gobierno de Canarias ha puesto a disposición del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) cuantos recursos sean necesarios para colaborar en la gestión de la emergencia provocada tras el accidente ferroviario de este miércoles en Toledo.

En un mensaje a través de la cuenta oficial de X, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas ha mostrado la “plena colaboración” con el CENEM para ofrecerles “los medios técnicos y humanos que puedan ser requeridos para la gestión de la emergencia del accidente ferroviario en Toledo”.

Hasta el momento, se han confirmado “un mínimo” de 64 personas fallecidas después de que este miércoles sobre las 08.54 horas colisionaran dos trenes de alta velocidad que cubrían la ruta de Madrid con Sevilla a la altura del municipio toledano de Urda: uno de Renfe y otro de Iryo.

Noticias relacionadas
  1. Chocan dos trenes de alta velocidad en Toledo: confirman 30 fallecidos y varios heridos

En el tren Iryo viajaban 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que el AVE llevaba a 397 pasajeros, y tras el impacto varios vagones han caído por un barranco. 

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas