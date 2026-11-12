Pánico en un supermercado de Canarias: coge dos cuchillos y amenaza de muerte a los clientes

Un hombre de 36 años ha sido detenido por la Policía Canaria tras amenazar de muerte a trabajadores y clientes de un supermercado de Las Palmas de Gran Canaria con dos cuchillos. Durante la intervención resultaron heridos tres policías autonómicos y un guardia civil fuera de servicio que colaboró en su detención.
Los hechos ocurrieron en un establecimiento situado en Lomo Los Frailes, según ha informado este jueves, 12 de noviembre, el Cuerpo General de la Policía Canaria. El detenido llegó a intentar arrebatar el arma reglamentaria a uno de los agentes mientras se resistía a ser reducido.
Robó dos cuchillos de la pescadería y comenzó a amenazar a los presentes
El incidente comenzó cuando el hombre se apoderó de dos cuchillos de la sección de pescadería del supermercado y empezó a amenazar de muerte a empleados y clientes.
Según la información policial, el individuo también intentó agredir con las armas blancas a las personas que se encontraban en el establecimiento.
El vigilante de seguridad fue el primero en intervenir. Utilizó su defensa reglamentaria para hacer frente al agresor y consiguió que arrojara los cuchillos al suelo.
Sin embargo, la situación no terminó ahí.
Hasta el supermercado se desplazaron tres efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Insular de Gran Canaria, que intentaron reducir al sospechoso con la colaboración de un guardia civil fuera de servicio.
Mordió a un guardia civil e intentó quitarle la pistola a un policía
Durante el forcejeo, el hombre opuso una fuerte resistencia y comenzó a propinar golpes y mordeduras a los intervinientes.
Los tres agentes de la Policía Canaria resultaron heridos con diversas contusiones, mientras que el guardia civil sufrió una lesión en un dedo de la mano tras recibir una mordedura.
Uno de los momentos de mayor peligro se produjo cuando el sospechoso intentó hacerse con el arma reglamentaria de uno de los policías autonómicos. Otro agente logró impedirlo.
Ante la violencia del detenido, los efectivos policiales recurrieron a un dispositivo electrónico de control para tratar de inmovilizarlo.
Sin embargo, el dispositivo no produjo el efecto esperado, por lo que los agentes tuvieron que continuar con las maniobras de reducción hasta conseguir detenerlo.
Trasladado al Hospital Doctor Negrín
Una vez controlada la situación, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde quedó pendiente de valoración médica.
Por su parte, los agentes heridos se sometieron a las correspondientes pruebas médicas para determinar el alcance de sus lesiones.
La Policía Canaria ha destacado la actuación conjunta del vigilante de seguridad, los tres policías autonómicos y el guardia civil fuera de servicio, cuya intervención permitió controlar al agresor y evitar consecuencias de mayor gravedad para las personas que se encontraban en el supermercado.