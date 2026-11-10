Le cortan el pelo, no le gusta, y acaba amenazando al peluquero con un cuchillo en Canarias

Lo que comenzó como una visita a la peluquería terminó con una intervención policial en Telde (Gran Canaria). Un hombre de 35 años ha sido detenido por la Policía Nacional después de amenazar presuntamente con un cuchillo de grandes dimensiones al peluquero que acababa de atenderlo. El cliente se había molestado por un comentario del profesional sobre el resultado del corte de pelo.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 7 de noviembre, sobre las 10.30 horas, en la zona de San Gregorio. Según ha informado la Policía Nacional, el sospechoso abandonó inicialmente el establecimiento, pero regresó poco después con un arma blanca que había recogido de su vehículo.
Salió de la peluquería y regresó con un cuchillo
De acuerdo con el relato policial, el hombre había acudido al local para cortarse el pelo. Sin embargo, un comentario realizado por el peluquero sobre el resultado del servicio provocó su enfado. El cliente decidió entonces abandonar el establecimiento y dirigirse a su coche, donde tenía un cuchillo de grandes dimensiones.
Posteriormente, regresó a la peluquería y comenzó a amenazar al trabajador, llegando presuntamente a advertirle de que lo iba a apuñalar mientras se aproximaba a él de forma agresiva e intimidatoria. La situación fue advertida por un ciudadano, que alertó a varios agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana en las inmediaciones.
Las cámaras de seguridad grabaron lo ocurrido
Los policías acudieron inmediatamente al lugar y encontraron al sospechoso en el exterior de la peluquería, todavía con el cuchillo en la mano. Los agentes le ordenaron que dejara el arma en el suelo, una indicación que el hombre obedeció sin oponer resistencia.
Una vez controlada la situación, los efectivos policiales comenzaron a investigar lo ocurrido y recabaron las declaraciones de las personas implicadas. También revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, que permitieron comprobar cómo el individuo se acercaba al peluquero mientras sostenía el cuchillo.
Tras analizar las imágenes y recoger los testimonios, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca.
El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente una vez concluidas las diligencias policiales.