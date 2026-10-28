Chocan dos trenes de alta velocidad en Toledo: confirman 30 fallecidos y varios heridos

Dos trenes de alta velocidad Madrid-Andalucía, han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas. El primer balance oficial de fallecidos es de 30 fallecidos en este accidente de alta gravedad en Toledo.
En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.
Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un “accidente ferroviario” en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que ha obligado a interrumpir la circulación, según ha subrayado la empresa pública ferroviaria en su cuenta de X.
La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.
Fuentes de Renfe han indicado a Europa Press que su personal se está desplazando al lugar del accidente.
Minutos antes, el gestor de infraestructuras Adif había apuntado a que un “alcance” entre dos trenes de alta velocidad obligaba a interrumpir la circulación en este corredor.
Adif ha precisado posteriormente que la incidencia ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.