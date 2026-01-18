Siete muertos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Córdoba

La circulación de trenes de Alta Velocidad (AV) entre Madrid y Andalucía permanece suspendida este domingo, 18 de enero, tras el descarrilamiento de dos trenes en el término municipal de Adamuz (Córdoba), un accidente que ha dejado al menos siete personas fallecidas, 25 heridos graves y un número no precisado de personas atrapadas, según han informado fuentes de la Guardia Civil a la agencia EFE.
El suceso se produjo cuando un tren que cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que invadiera la vía contigua.
Por esa vía circulaba otro tren procedente de Puerta de Atocha con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.
Según ha detallado Adif a través de su cuenta oficial en la red social X, consultada por Europa Press, el tren afectado es el LD AV Iryo 6189 Málaga–Puerta de Atocha, que descarriló al entrar en la estación, provocando el segundo accidente. Como consecuencia, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado interrumpida.
La cuenta InfoAdif, encargada de informar sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria, ha confirmado que el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.
El periodista de RTVE Salvador Jiménez, que se encuentra en la zona, ha señalado en antena que el último vagón se encuentra completamente volcado y que los equipos de emergencia estaban solicitando asistencia sanitaria entre los pasajeros.
Uno de los viajeros del tren explicó que el convoy había salido de Málaga a las 18:40 horas con destino Madrid y que, tras pasar la estación de Córdoba, se produjo un movimiento brusco. Según su relato, los pasajeros utilizaron martillos de emergencia para abrir las puertas y desalojar a los viajeros, aunque indicó que aún había personas en el interior del tren en el momento de la evacuación.
Hasta el momento, no se ha facilitado información sobre la duración prevista de la suspensión del servicio, mientras continúan las labores de emergencia y evaluación de la infraestructura afectada.
