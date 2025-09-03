internacional

Descarrila uno de los funiculares más icónicos de Lisboa: al menos 20 heridos

Dos se encuentran en estado crítico y hay varias personas atrapadas en el funicular
Descarrila uno de los funiculares más icónicos de Lisboa: al menos 20 heridos
Al menos 20 heridos al descarrilar uno de los funiculares más icónicos de Lisboa. Archivo EP
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Al menos 20 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa.

La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha confirmado el balance de víctimas en declaraciones a la agencia de noticias Lusa. Además, ha indicado que por el momento hay varias personas atrapadas.

  1. Muere un hombre en una popular atracción de Disneyland
  2. Encuentran el cuerpo de Matilde Muñoz, la española que desapareció en Indonesia

El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española). Por el momento, se desconocen las causas del suceso. Los Bomberos de Lisboa han enviado ocho vehículos y 34 efectivos al lugar de los hechos.

El funicular del Elevador de la Gloria

El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas