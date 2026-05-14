Sentencia histórica: un turista alemán recibe 1.000 euros tras perder la “guerra de las hamacas”

Lo que prometía ser un retiro idílico en la paradisíaca isla de Kos, en Grecia, se transformó en una pesadilla marcada por la famosa guerra de las hamacas. Este fenómeno, que afecta a miles de turistas cada verano en destinos como Canarias o el Mediterráneo, ha dado un giro inesperado tras la última decisión de la justicia alemana. El tribunal ha dictado sentencia ante el derecho del cliente a disfrutar de los servicios contratados sin tener que librar batallas campales a pie de piscina.
El fin de la guerra de las hamacas
El conflicto comenzó cuando un turista alemán, que viajaba con su mujer y sus dos hijos, denunció a la agencia de viajes tras comprobar que era imposible encontrar una tumbona libre en el hotel asignado. A pesar de haber desembolsado la friolera de 7.186 euros por el paquete vacacional, la familia se encontró con una realidad frustrante: la piscina estaba “secuestrada” por toallas desde antes del amanecer.
Según consta en la demanda, el padre de familia se veía obligado a despertarse a las 06:00 de la mañana para intentar asegurar un sitio. Aun así, tras dedicar más de 20 minutos diarios a la búsqueda, en muchas ocasiones no lograba encontrar espacio para los suyos. El Tribunal de Distrito de Hannover ha sido contundente al calificar estas vacaciones como “defectuosas”, elevando la compensación económica que la agencia deberá abonar al afectado.
“Mis hijos dormían sobre el hormigón”
El relato del demandante durante el juicio fue desolador y refleja una realidad que muchos canarios y visitantes ven a diario en zonas turísticas. El hombre aseguró que, ante la pasividad del hotel para retirar las toallas que reservaban sitios durante horas de forma ilegal, sus hijos pequeños tuvieron que tumbarse directamente sobre el pavimento de hormigón que rodea la piscina para poder estar cerca del agua.
Aunque la agencia de viajes ofreció inicialmente un reembolso simbólico de 350 euros, el juez consideró que la cifra era insuficiente. Finalmente, la sentencia fija en 986,70 euros la cantidad que la empresa debe devolver a la familia por el daño moral y el incumplimiento de las condiciones prometidas en el contrato.
¿Es legal reservar hamacas con la toalla?
El caso ha reabierto el debate sobre una práctica que, aunque prohibida en la normativa interna de la mayoría de los complejos hoteleros, rara vez se sanciona con dureza. En esta ocasión, la justicia ha dejado claro que, aunque la agencia no gestione directamente el establecimiento, es la responsable última de garantizar que el alojamiento cumpla con los estándares de confort y servicios por los que el cliente ha pagado.
Esta problemática no es ajena a las islas. En España, algunos ayuntamientos en zonas de costa ya han empezado a tomar medidas drásticas, implementando multas de hasta 250 euros para quienes abandonen sus pertenencias en la playa o en recintos públicos con el único fin de guardar el sitio. Por su parte, algunas cadenas hoteleras en Canarias están probando sistemas de reserva digital o, en los casos más polémicos, el cobro de un suplemento por el uso preferente de las tumbonas.
La sentencia del tribunal de Hannover marca un antes y un después. A partir de ahora, la guerra de las hamacas no solo se librará con toallas y madrugones, sino también con abogados y reclamaciones que podrían costar muy caro a los operadores turísticos que no pongan orden en sus zonas de baño.